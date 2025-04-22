Девять из десяти российских семей подключены к интернету

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ проанализировал основные показатели цифровизации российского общества за 2024 г.

Расчеты опираются на данные Росстата (2024) и Евростата (2024), а также результаты первой волны проводимого ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Мониторинга технологий искусственного интеллекта и цифровой трансформации экономики и общества.

По данным Росстата, в 2024 г. 90,4% домохозяйств страны были подключены к Сети (+20,5 п.п. к уровню 2014 г.). В отдельных регионах показатель превышает 98% (Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ), в других отстает от среднего по стране (например: в Кировской (78,1%) и Псковской (81,7%) областях, Республике Чувашия (82,8%)).

Почти все домохозяйства, имеющие точку доступа к интернету, в той или иной степени удовлетворены его качеством в месте проживания (99,3%); полностью довольны 59% городских домохозяйств и 39% — в сельских.

Главным устройством для выхода в Сеть в домохозяйствах остается смартфон (89,1% в целом по стране; 91% — в городах и 84% — в селах). В сельских домохозяйствах в интернет со всех цифровых устройств выходят реже, чем в городских.

Без доступа в Сеть, даже мобильного, проживает каждое десятое домохозяйство в стране (в сельской местности — 14,1% против 8,3% в городе). Выхода в интернет нет у четверти домохозяйств, состоящих из одного человека (26%). Почти 40% их них – отдельно проживающие люди в возрасте 65 лет и старше.

Отсутствие интернета чаще всего поясняют неимением желания/необходимости им пользоваться (80,8%); высокие цены на оборудование и тарифы становятся препятствием для 15,4% (с 2020 г. первый показатель вырос на 10 п. п., второй — снизился на 6 п. п.).