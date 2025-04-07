Доля россиян, заинтересованных в новой работе, выросла на треть

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, подвели итоги I квартала 2025 г. в кадровой сфере. Рынок труда демонстрирует первые признаки нормализации: общий уровень конкуренции за рабочие места составил 5,3 активных резюме на одну вакансию, что является здоровым соотношением между работодателями и соискателями. Однако ситуация весьма неоднородна и отличается в зависимости от сферы. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

По данным hh.ru, количество активных резюме в I квартале 2025 г. на 34% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Наиболее заметно интерес к поиску работы вырос среди представителей профессиональных сфер «Автомобильный бизнес» (+83%), «Транспорт, логистика, перевозки» (+57%), «Рабочий персонал» (+54%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+43%), а также «Домашний, обслуживающий персонал» и «Безопасность» (по +41%).

В то же время потребность компаний в новых сотрудниках стала ниже: количество активных вакансий уменьшилось на 13%. Это привело к формальному ослаблению дефицита кадров: если год назад на одну вакансию приходилось в среднем 3,4 активных резюме, то сегодня – уже 5,3.

«Мы не случайно говорим именно о формальном ослаблении дефицита кадров, ведь фактически людей на рынке труда не становится больше. Однако активность тех, кто есть, растет, люди интересуются вакансиями и готовы к переходу на более интересные и денежные позиции. Для работодателей это - своего рода окно возможностей, именно сейчас инвестиции в подбор персонала могут оказаться особенно успешными и позволят по-настоящему усилить команду», - сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Несмотря на охлаждение спроса на персонал, уровень предлагаемых зарплат год к году ощутимо вырос – с 62,8 тыс. руб. в I квартале 2024 г. до 74,0 тыс. руб. в 2025 г.

В ряде профессиональных сфер сохраняется выраженная нехватка соискателей. Так, в сфере «Розничная торговля» на одну вакансию приходится 1,7 резюме (при норме не менее 4,0), в сфере «Медицина, фармацевтика» - 2,5, в сфере «Производство, сервисное обслуживание» - 3,7.