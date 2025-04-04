В ГИС «Оператор» для Linux усовершенствованы средства подготовки оперативных карт местности

В КБ «Панорама» разработана ГИС «Оператор» версии 15.3.6 для ОС Astra Linux Special Edition. В новой версии расширен функционал режимов в составе задач редактора карты и расчетов по карте. Добавлены новые возможности в задачи работы со списками объектов и просмотра атрибутов из базы данных, реализован режим импорта координат из текстового файла. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

В задаче «Редактор карты» доработан режим «Длина и расстояние». Добавлено отображение дистанции узловых точек от начала измеряемого маршрута. Добавлена возможность сохранения измерений на карту для последующего вывода на печать. Реализована смена текущей карты в диалоговом окне параметров Редактора карты без прерывания процесса измерений. Доработан режим «Создание окружности произвольного радиуса».

С помощью выбора режима создания на вспомогательной панели, всплывающего меню или горячей клавиши поддерживается: создание дуги (сектора) по трем точкам, создание эллипса с заданными длинами радиусов и создание окружности или эллипса с привязкой по центру или левому краю. Добавлена возможность задать значения в радианах при создании новых объектов путем ввода координат точек геометрии с клавиатуры.

На панели «Нарезка и сшивка» обновлен режим «Создание полигона по границам окружающих контуров». Режим обеспечивает создание мультиполигона, образованного границами смежных контуров полигонов и замкнутых линейных объектов внутри указанного замкнутого контура или выбранного объекта. Если нажать клавишу Ctrl и левую кнопку мыши над некоторым площадным или замкнутым линейным объектом, то построение мультиполигона будет на основе базового контура, для которого указанная точка будет внутренней.

Если указанная точка находится внутри нескольких контуров, то будет построено пересечение всех таких контуров. Контуры, для которых точка находится снаружи, отсекут области пересечения от базового контура, чтобы создать контур вокруг точки, основываясь на прилегающих границах. Если нажать клавишу Ctrl и левую кнопку мыши над пустой областью, то в качестве базового контура будет выбран прямоугольный контур размером в 3/4 от текущего окна карты с центром в выбранной точке.

Если в заданную область попадает несколько пустых участков карты, то будет создан только один объект, охватывающий выбранную точку. В режиме «Длина и расстояние» добавлено отображение значений расстояния от начала объекта и возможность сохранения измерений на карту в виде объектов.

В диалоге «Списки объектов» добавлены режимы объединения и пересечения списков по условиям отбора. Данные режимы позволяют создавать результирующий список по выбранным спискам, путем сложения условий отбора по локализациям, слоям, классам и объектам. При объединении списков новый список содержит все объекты выбранных списков, а при пересечении - только общие. Инструменты по работе со списками позволяют выполнять последовательный поиск объектов списка на карте и различные оверлейные операции между списками, отображать списки в заданных условных знаках, динамически подписывать на карте выбранные характеристики объектов, копировать на другие карты и другие операции.

В программе доработана задача «Просмотр атрибутов из базы данных», вызываемая кнопкой на главной панели. Добавлена возможность множественной вставки данных в ячейки таблиц. Добавлен режим настройки и отображения подчиненных таблиц (дополнительная кнопка на главной панели задачи). Настроенные правила подчинения трактуются как источник данных и открываются стандартным образом в виде вкладки из соответствующего выпадающего списка главного окна задачи. При выборе строки в главной таблице строки подчиненной таблицы автоматически фильтруются по указанным правилам. Добавлена возможность подтверждения/отмены изменений. Добавлена статус-строка с информацией о количестве строк. Диалог открытия набора данных разделен на вкладки «таблицы» и «запрос» с поддержкой новых подключений. Новые инструменты позволяют логически связывать с любыми картами иерархически связанные таблицы атрибутов (паспорта объектов и другие данные) и дополняют средства интерактивного редактирования пространственных баз данных в виде векторных карт через редактирование координат и семантики объектов, отображающих поля таблиц.

Режим «Загрузка координат из текстового файла» предназначен для импорта данных, полученных с геодезических приборов, из текстовых файлов с разделителями (TXT, CSV, XYH и др.). Каждая строка файла соответствует одному пространственному объекту, например, пикетной точке с координатами (X, Y, H). Результатом работы программы является создание карты в формате SIT или SITX. В диалоге отображаются исходные данные (путь к файлу и его содержимое) и настройки для импорта. Пользователь может указать строку начала обработки, выбрать разделитель, задать смещение по координатам (X, Y, H) и настроить состав импортируемых данных, определяя типы данных для каждой колонки (например, X, Y, H или семантики).

Доработана задача «Расчеты по карте». При построении зон вокруг объектов автоматически обрабатываются мультиполигоны, мультилинии и мультиточечные объекты с формированием общих зон вокруг частей объектов. Для линейных объектов, имеющих протяженность по долготе более двух зон (12 градусов), выполняется деление на участки в пределах двух зон. По каждому участку выполняется построение зоны на эллипсоиде с последующей сшивкой в общий контур, что обеспечивает точный расчет границ зоны на местности. Более точный алгоритм построения зоны применяется, если в меню «Параметры» включен пункт «Уточнять площадь и длину». Добавлена задача «Поиск точки на контуре объекта» дает возможность обрабатывать линейные и площадные объекты. После выбора объекта в диалоговом окне необходимо указать расстояние для поиска. В результате работы режима на карте подсвечивается участок от начала объекта до найденной точки, что позволяет визуально определить расположение искомой точки.

ГИС «Оператор» SE – отечественная геоинформационная система для силовых структур. Программа предназначена для накопления, хранения, автоматизированной обработки и отображения данных, результатов расчетов и прогнозов, имеющих геопространственную привязку. ГИС «Оператор» SE содержит средства отображения и обработки векторных, растровых и матричных карт. Приложение предоставляет пользователям инструменты для решения специализированных задач моделирования движения специальных объектов на фоне 3D-модели, прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций на опасных объектах, мониторинга движения воздушных судов, проведения геодезических и топографических работ, обработки данных с навигационных устройств GPS/ГЛОНАСС, печати отображаемых пространственных данных на различные устройства вывода и многих других.

Новая версия программы доступна для скачивания на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».