Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» модернизировал сеть в крупнейшем торговом комплексе Шуи

Несколько десятков тысяч посетителей торгово-развлекательного центра «Главмаг». теперь смогут пользоваться скоростным мобильным интернетом и совершать звонки по современной технологии VoLTE в любых помещениях и на обширной парковке. Это стало возможным благодаря установке инженерами компании «МегаФон» современного телеком‑оборудования. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Чтобы покупатели оставались в сети даже в примерочных, «МегаФон» в преддверии туристического сезона обеспечил LTE‑покрытие на территории всего ТРК. На площади в несколько тысяч квадратных метров удалось достигнуть высокого качества соединения благодаря модернизации телеком-объектов, расположенных рядом. В результате проведенных работ сеть 4G в диапазоне 1800 МГц стала доступна на всех этажах и самых отдаленных уголках здания — в кафе, продуктовом гипермаркете, на стоянке и других.

«Архитектурные особенности современных зданий, будь то торговые центры с зеркальными поверхностями или многоэтажные комплексы с плотной планировкой, создают серьезные препятствия для распространения мобильного сигнала. Мы постоянно совершенствуем технические решения, устанавливая дополнительное оборудование на базовых станциях, чтобы обеспечить стабильную связь в любых условиях», — сказал Евгений Кочетов, директор «МегаФона» в Ивановской области.

После модернизации оборудования гости комплекса могут созвониться и посоветоваться с друзьями и близкими, почитать отзывы перед покупкой или выложить фото и видео в соцсети. Жители Шуи уже активно этим пользуются. За один день посетители «Главмага» скачивают из сети такой же объем информации, что и жители небольшого поселка, например, Колобово.

Чаще со смартфоном по галереям торгового комплекса города Шуи прогуливаются женщины в возрасте 36 – 45 лет. Помимо ивановцев последний месяц центр посещали гости из Москвы, Нижнего Новгорода и Владимира.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские частоты для 5G в заложниках у телевизионщиков. Они просят выкуп в сотни миллиардов

Принадлежащий Veon украинский телеком-гигант покупает сервис такси и двигается на Nasdaq

Европа собралась ввести налог на обновления iPhone

Частоты ушедшего из России американского Globalstar отдадут российским предприятиям для развития 4G

Десятки лет рабства. Россиянам мешают переносить номер между сотовыми операторами. Они идут на все, лишь бы удержать абонента

Законопроект Минцифры о борьбе с кибермошенниками может обернуться прослушкой россиян. Его критикуют бизнес и чиновники, но его все равно приняли

Конференции

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM

Самые умные зубные щетки в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153