Аналитики «Т1»: «пространство возможностей» для разработчиков –– в промышленных системах, ИИ и средствах поддержки принятия решений

Аналитическое агентство ИТ-холдинга «Т1» проанализировало динамику развития российского программного обеспечения, опираясь на данные реестра ПО (ЕРРП). В фокусе исследования — определение динамики разработки новых решений и выявление наиболее перспективных направлений для развития и инвестиций.

Среди параметров оценки: динамика включений новых решений, прирост количества разработчиков, насыщенность рынка, степень конкурентной среды и другие. Так, по итогам 2024 г. количество решений в реестр выросло на 24% по сравнению с предыдущим годом — до 24271 ПО. За последний год был включено 4632 новых продукта от более чем 2,7 тыс. правообладателей, при этом более 80% разработчиков попали в список впервые. За первый квартал 2025 г. в реестр было включено уже 1251 решение — это дает основания утверждать, что к концу 2025 г. показатель приблизится к 5000.

При этом разделами Реестра, где наблюдался наибольший прирост по итогам 2024 г., стали встроенное ПО (48%), промышленное ПО (38%) и средства анализа данных (34%). В абсолютном измерении наибольший прирост традиционно наблюдается в прикладном ПО и отраслевых решениях.

«Мы видим, что программные продукты из реестра находят широкое применение: так, к началу 2024 года порядка 70% компаний использовали российские решения в области прикладного ПО и информационной безопасности. Спустя год, в начале 2025 г. показатель увеличился до 80%. Мы видим потенциал в промышленном ПО, инструментах разработки ПО и интеграции ИИ в привычные инструменты. Инвестиции в нишевые решения и кастомизированные продукты для отраслевых задач — позволит крупным ИТ- компаниям и стартапам не только закрепиться на рынке, но и обеспечить быструю окупаемость вложений», — сказал Кирилл Булгаков, управляющий директор вендора «Нота», заместитель генерального директора ИТ-холдинга «Т1».

Аналитики также отметили высокую конкуренцию в ряде классов ПО — что связано с достаточным наличием решений крупных игроков. Если в среднем по рынку на одного разработчика приходится 2,7 продукта, то в некоторых сегментах этот показатель значительно выше. Например, в классе средств антивирусной защиты он достигает 15,6, в категории специализированного ПО для органов исполнительной власти — 7,3, а в области средств автоматизированного перевода — 6,3.