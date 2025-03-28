Разделы

Техника
|

Аналитика МТС: пользователи смартфонов Apple стали реже переходить на устройства других брендов

ПАО «МТС» проанализировала смартфоны в своей мобильной сети. По данным Big Data МТС, в 2024 г. 80% пользователей смартфонов Apple обновили свои устройства на новые модели того же бренда. В 2023 г. этот показатель составлял 59%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Пользователи Apple оказались самыми преданными своему бренду. Далее в рейтинге расположился Xiaomi, пользователи которого также стали реже выбирать других производителей. 41% пользователей китайского производителя обновились на новые устройства, тогда как в 2023 г. показатель составлял 36%. Тройку лидеров замыкает Samsung с показателем лояльности к бренду 37,3% (49% в 2023 г.).

Всего по итогам 2024 г. в мобильной сети МТС 42% пользователей всех смартфонов обновились на модели тех же брендов. Количество новых смартфонов в сети выросло на 2,5%.

Самым популярным брендом у абонентов остается Xiaomi – на него приходится 23,2% смартфонов в сети МТС. В 2023 г. его доля составляла 22,4%. Лидерство Xiaomi подтверждается и результатами продаж смартфонов по итогам 2024 г. на российском рынке — бренд занял первую позицию в России с долей продаж 21% в штуках. Второе место занял Apple, обойдя Samsung. Доля устройств американского бренда составила 22,2% (18,8% в 2023 г.), Samsung занял 20,6% (25,6%).

Среди моделей смартфонов, зарегистрированных в мобильной сети, лидируют iPhone 11, Redmi 9A и iPhone 15 Pro Max.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft сломала ноутбуки крупнейшего производителя в мире. На них больше нельзя обновить BIOS

Европа собралась ввести налог на обновления iPhone

Экс-гендиректору Intel едва не уничтожившему всю компанию выплатили миллионы долларов компенсации

Infinix выпустила сверхдешевый смартфон с процессором как в iPhone 14 Pro Max. Видео

Смартфонов на Wildberries станет меньше, но россияне этому обрадуются. Кардинально усиливается борьба с поддельными iPhone. Опрос

Google прекращает открытую разработку Android. Опрос

Конференции

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153