Аналитика МТС: пользователи смартфонов Apple стали реже переходить на устройства других брендов

ПАО «МТС» проанализировала смартфоны в своей мобильной сети. По данным Big Data МТС, в 2024 г. 80% пользователей смартфонов Apple обновили свои устройства на новые модели того же бренда. В 2023 г. этот показатель составлял 59%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Пользователи Apple оказались самыми преданными своему бренду. Далее в рейтинге расположился Xiaomi, пользователи которого также стали реже выбирать других производителей. 41% пользователей китайского производителя обновились на новые устройства, тогда как в 2023 г. показатель составлял 36%. Тройку лидеров замыкает Samsung с показателем лояльности к бренду 37,3% (49% в 2023 г.).

Всего по итогам 2024 г. в мобильной сети МТС 42% пользователей всех смартфонов обновились на модели тех же брендов. Количество новых смартфонов в сети выросло на 2,5%.

Самым популярным брендом у абонентов остается Xiaomi – на него приходится 23,2% смартфонов в сети МТС. В 2023 г. его доля составляла 22,4%. Лидерство Xiaomi подтверждается и результатами продаж смартфонов по итогам 2024 г. на российском рынке — бренд занял первую позицию в России с долей продаж 21% в штуках. Второе место занял Apple, обойдя Samsung. Доля устройств американского бренда составила 22,2% (18,8% в 2023 г.), Samsung занял 20,6% (25,6%).

Среди моделей смартфонов, зарегистрированных в мобильной сети, лидируют iPhone 11, Redmi 9A и iPhone 15 Pro Max.