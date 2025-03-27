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Российские ИТ-компании объединяют усилия в сфере виртуализации: ОТР 2000 и ИЦ «Баррикады» представили интегрированное решение

На фоне трансформации российского рынка облачных технологий, компании «ОТР 2000» и «Баррикады» объявили о сотрудничестве, направленном на создание комплексной платформы для управления ИТ-инфраструктурой. Решение основано на интеграции продуктов СУПеР (платформа управления виртуализациями от ОТР 2000) и Горизонт-ВС (решение в области виртуализации и информационной безопасности от «Баррикады»).

Как сообщили представители компаний, цель партнерства — предоставить бизнесу и госсектору инструмент, позволяющий управлять виртуальными машинами, автоматизировать инфраструктуру и выполнять миграцию с зарубежных решений на российские, с учетом требований импортозамещения и нормативной совместимости.

«Мы ценим партнерство с компаниями, которые ориентированы на развитие технологий и создание эффективных решений для своих клиентов. Совместные усилия позволяют добиться синергии, где результат превосходит ожидания», — прокомментировал Роман Конарев, руководитель продукта «Платформа СУПеР» компании «ОТР 2000».

Платформа поддерживает как небольшие, так и масштабные развертывания, обеспечивает локальную техническую поддержку и соответствует требованиям безопасности, предъявляемым к критической ИТ-инфраструктуре. В компании ИЦ «Баррикады» подчеркивают, что их решение «Горизонт-ВС» используется в финансовом, промышленном и государственном секторах и соответствует требованиям ФСТЭК России.

«Партнерство с ОТР 2000 позволяет компании расширить возможности внедрения наших продуктов и предложить заказчикам готовую экосистему для управления ИТ-инфраструктурой», — отметил Сергей Приданцев, исполнительный директор «Баррикады».

Согласно отчету CNews Analytics, рынок российских решений в сфере виртуализации в 2024 году вырос на 20%. Повышенный интерес к защищённым и независимым технологиям, по мнению участников рынка, делает подобные альянсы особенно актуальными.

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