«Авито Работа»: количество вакансий для соискателей без опыта за год выросло на 37%

Работодатели меняют стратегии найма и все чаще привлекают начинающих специалистов на рынок труда. По данным «Авито Работы», этой зимой количество вакансий для соискателей без опыта выросло на 37% при сравнении год к году. Компании инвестируют в студентов и выпускников вузов, открывая перед ними возможности для старта карьеры в различных сферах — от линейных специальностей до офисных профессий. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В сегменте рабочих и линейных профессий наибольший прирост предложений о работе для кандидатов без опыта зафиксирован для каменщиков — за год их стало больше в четыре раза (+301%). Зимой 2024/2025 гг. соискателям на эти позиции предлагали в среднем 97,36 тыс. руб/мес.

Работодатели стали чаще размещать вакансии для новичков на позиции сборщиков мебели — с прошлой зимы число таких объявлений выросло в 3,6 раза (+260%). В декабре-феврале 2024/2025 работодатели предлагали новичкам в среднем 71,39 тыс. руб/мес.

Также соискателей без опыта стали активнее приглашать к трудоустройству на вакансии плотников — спрос на начальные позиции вырос в 3,5 раза (+250%) за год, а средние зарплатные предложения для новых сотрудников составили 82,78 тыс. руб/мес.

В сегменте офисных профессий работодатели также активно открывают вакансии для начинающих специалистов. Наибольший рост предложений зафиксирован для коммерческих агентов: количество вакансий для кандидатов без опыта увеличилось в 2,8 раза (+181%), а средняя предлагаемая зарплата составила 109,25 тыс. руб/мес. Коммерческий агент занимается поиском и привлечением клиентов, продажей товаров или услуг компании, ведением переговоров и заключением сделок. Чаще всего такие вакансии встречаются в сегментах B2B и B2C, в том числе в торговле, недвижимости, страховании, логистике и финансовых услугах. При этом фактический доход коммерческого агента в значительной степени зависит от бонусной части — процента со сделок. В вакансиях работодатели зачастую указывают зарплатные вилки с учетом максимальных значений.

Более чем в два раза (+115%) больше возможностей трудоустройства для сотрудников без опыта появилось на позицию специалистов поддержки. В среднем зимой 2024/2025 гг. кандидаты могли рассчитывать на 42 тыс. руб/мес.

На 74% выросло число вакансий без опыта для менеджеров по работе с маркетплейсами. За зимние месяцы 2024/2025 гг. новые сотрудники на начальных позициях могли претендовать на среднюю зарплату в размере 44,23 тыс. руб/мес.

При этом стоит помнить, что на более высоких должностях в офисных профессиях заработок может в разы превышать средние значения. Условия оплаты труда для этих специалистов зачастую обсуждаются на этапе собеседований — сумма зависит от должности, квалификации, опыта и уровня ответственности кандидата.