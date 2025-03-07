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Начались продажи новых конфигураций Honor X7c – доступного смартфона с ударопрочным и защищенным от влаги корпусом

В российских магазинах электроники DNS и «Билайн» поступили в продажу новые конфигурации доступного смартфона Honor X7c, который отличается корпусом с защитой IP64. Покупатели могут выбрать версию 8+128 ГБ с увеличенной оперативной памятью, а также стала доступна конфигурация 8+512 ГБ. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Конструкция Honor X7c имеет высокий уровень амортизации, а экран защищен усиленным стеклом. Смартфон получил 5-звездочный сертификат SGS Premium Performance, подтверждающий устойчивость смартфона к падениям. Кроме того, Honor X7c защищен от влаги и пыли по стандарту IP64.

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Honor
Honor X7c

Смартфон оснащен батареей емкостью 5200 мАч, которая обеспечивает до 28,5 часов использования стриминговых сервисов или до 21,5 часа воспроизведения видео на YouTube. В комплект поставки входит адаптер Honor SuperCharge 35 Вт для быстрой зарядки.

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Цифровизация

Экран Honor X7c с диагональю 6,77 дюйма поддерживает частоту обновления 120 Гц и технологии защиты зрения, а полезная площадь составляет 90,76% за счет тонких рамок. ПроцессорQualcomm Snapdragon 685. Смартфон оснащен двойной камерой с разрешением основного сенсора 108 МП.

Новые версии Honor X7c доступны в магазинах DNS, и «Билайн». Стоимость с конфигурацией памяти 8+128 ГБ составляет 19 990 руб., версия на 8+512 ГБ поступила в продажу за 25 990 руб. В период с 7 по 31 марта 2025 г. действует специальное предложение со скидкой 3000 руб. на покупку смартфонов Honor X7c, включая конфигурации 6+128 ГБ и 8+256 ГБ.

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