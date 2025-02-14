Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Еще 2500 жителей Октябрьского района получили быстрый интернет от МТС

Цифровая экосистема МТС расширила сеть гигабитного домашнего интернета в Новосибирске. В результате апдейта оборудования больше 1000 семей, проживающих в Октябрьском районе, получили доступ в сеть на скорости до 1 Гбит/с — это в 10 раз выше стандартной скорости домашнего интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть модернизировали в части домов жилого комплекса «Лазурный» и МЖК «Восточный», а в нескольких домах жилмассива Энергостроителей и в микрорайоне «Европейский берег» запустили новую инфраструктуру.

Александр Сахаров, «Диасофт» — о том, чем полезны low-code платформы в разработке ПО для крупных организаций
Маркет

Благодаря сверхскоростному интернету пользователи могут играть в тяжелые онлайн-игры и смотреть видео высокой четкости одновременно на нескольких гаджетах. Кроме того, фиксированная сеть позволяет интегрировать системы умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства.

«В прошлом году гигабитный интернет от МТС получили жители улицы Бориса Богаткова, комплексов Панорама, Европейский берег, Infinity и Да Винчи. Сверхскоростной интернет также стал доступен еще в нескольких домах Краснообска и Южно-Чемского микрорайона. Мы видим интерес наших абонентов к сверхбыстрому интернету и поэтому продолжаем развивать нашу фиксированную сеть в этом направлении», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Композитная архитектура — стратегия, которую выбирают лидеры

«Касперский»: Российский телеком и промышленность атакуют мутанты опасных троянских программ

Александр Сахаров, «Диасофт» — о том, чем полезны low-code платформы в разработке ПО для крупных организаций

ФСТЭК обнаружила в 100 государственных ИТ-системах тысячи уязвимостей

Андрей Кузнецов, «МегаФон ПроБизнес»: Выросло число зарубежных поездок с пересадками, и мы сделали переключение между сетями бесшовным

Стартовал пилотный проект по переходу на цифровые квитанции ЖКХ

Конференции

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще