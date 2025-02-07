«Авито Работа»: российские работодатели стали активнее привлекать на работу подростков, студентов и пенсионеров

В условиях дефицита кадров российские работодатели привлекают к трудоустройству категории соискателей, которые ранее не были активно задействованы на рынке труда. В частности, эксперты наблюдают рост числа вакансий для молодежи от 16 лет, студентов и пенсионеров. Аналитики «Авито Работы» сравнили данные за январь 2024/2025 гг. и зафиксировали, насколько увеличилось количество предложений для этих групп кандидатов. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Подростки стали востребованнее в общепите, клининге и индустрии гостеприимства

На рынке труда появляется все больше вакансий, доступных для трудоустройства подростков. Чаще всего им предлагают подработки в пиковые сезоны для бизнеса или на время каникул — например, летом или на новогодние праздники. Как правило, работодатели привлекают молодежь на массовые позиции, не требующие особой квалификации.

В январские праздники традиционно возрастает спрос на временных сотрудников. За год число вакансий с пометкой доступности трудоустройства для подростков «от 16 лет» выросло на 12%. В среднем в январе 2025 г. соискатели подросткового возраста могли рассчитывать на 52 286 руб. в месяц. Молодых сотрудников стали чаще искать в сферах, связанных с обслуживанием клиентов: больше всего вырос спрос в сегментах общественного питания (+214% год к году) и клининга (+172%). Много вакансий для соискателей от 16 лет также появилось в сфере гостиничного бизнеса и туризма (+136%), фитнес-клубах и салонах красоты (+129%) и автомобильном бизнесе (+82%).

Студентов стали чаще искать на позиции в промышленности и строительстве

Работодатели все чаще выстраивают системное взаимодействие со студентами, инвестируя в подготовку кадров и интегрируя бизнес в образовательные процессы. Трудоустройство студентов преимущественно осуществляется в формате стажировок или временной занятости в период летних каникул и после экзаменационных сессий. Особенно востребованы начинающие специалисты в сферах, испытывающих значительный дефицит кадров: компании предлагают студентам не только временную работу, но и профессиональное обучение с последующим трудоустройством.

Количество вакансий, доступных для студентов, выросло на 64% за год. Средние зарплатные предложения для этой категории соискателей в январе 2025 г. составили 55 315 руб. в месяц. Студентов стали активнее нанимать на работу в сфере производства промышленного оборудования и станков (+216%), гостиничном бизнесе и туризме (+199%), строительстве жилых и коммерческих объектов (+193%). Также число вакансий для них значительно увеличилось в индустрии технического обслуживания, ремонта техники и оборудования (+189%) и в металлургической промышленности (+186%).

Работодатели стали чаще нанимать пенсионеров в легкой промышленности, гостиничном и автомобильном бизнесе

Еще одна категория соискателей, к которой работодатели обращаются все чаще, — сотрудники пенсионного возраста. По данным опроса «Авито Работы», 61% россиян хотели бы продолжать профессиональную деятельность после выхода на пенсию, а 42% рассматривают возможность смены профессии в пенсионном возрасте. Работодатели, в свою очередь, готовы обучать возрастных сотрудников востребованным навыкам, включая цифровые компетенции, и предлагают работу в сферах, где дефицит кадров наиболее ощутим.

В связи с этим интерес бизнеса к найму сотрудников пенсионного возраста заметно вырос. Число вакансий с пометкой доступности трудоустройства «для пенсионеров» за год выросло на 76%. Соискателям пенсионного возраста в январе 2025 г. предлагали в среднем около 52 864 руб. ежемесячно. С января прошлого года больше всего число вакансий для соискателей на пенсии выросло в сфере производства тканей, одежды и обуви (+212%), гостиничном бизнесе и туризме (+209%) и автомобильном бизнесе (+166%). Кроме того, кандидатов активно привлекают на работу в фитнес-клубах, спа и салонах красоты (+148%) и в сфере продаж и управления недвижимостью (+131%).