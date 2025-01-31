В России разработали платформу для восстановления речи после инсульта

Платформенное решение речевой и когнитивной реабилитации для людей с нарушениями функций головного мозга представила студентка магистратуры Глобального университета Рыбакова и МФТИ совместно с заинтересованными логопедами и командой инициативных специалистов. Проект SayMo помогает решать проблемы, которые чаще всего возникают при инсультах и черепно-мозговых травмах и влекут за собой расстройство речевых функций, ухудшение памяти, внимания, коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

По данным World Stroke Organization, в мире произошло 12 млн инсультов в 2022 г. У 1/3 пациентов, которые перенесли инсульт, диагностирована афазия - нарушение речи. В России в среднем за год происходит 500 тыс. инсультов, 1/3 сталкивается с нарушением речи, что составляет примерно 165 тыс. человек. Восстановление речи может занять как несколько месяцев, так и несколько лет, требует постоянных занятий и правильно подобранных материалов.

Трудности в поиске логопеда-афазиолога для взрослых, отсутствие занятий и мотивации усугубляет процесс восстановления и увеличивает продолжительность реабилитации. Поэтому студентка магистратуры «Реализация технологических бизнес-проектов» Глобального университета Рыбакова и МФТИ Вероника Солошенко с командой решила создать платформу для самостоятельных занятий во время речевой и когнитивной реабилитации.

Проект реализован в виде Telegram-бота StepFo_Speak_bot, в котором представлены задания, разработанные логопедами. Также на платформе реализована система мотивации, где пользователь может накапливать баллы, обменивать их на бонусы и получать ежедневную похвалу. Помимо этого, в боте ведется дневник прогресса выполнения заданий. Аудитория бота – это не только люди с нарушениями речи, но также их родственники, которым платформа помогает подбирать задания и облегчает процесс коммуникации с родным человеком. Также платформа полезна для логопедов-афазиологов и нейропсихологов, поскольку облегчает подбор материалов и поддерживает мотивацию к восстановлению речи у их пациентов.

В конце 2024 г. был проведен технический запуск чат-бота для пользователей. На конец января 2025 г. около 100 логопедов запустили бот SayMo для ознакомления, а также в него зашли около 50 пациентов и около 50 их родственников, при этом 20 пользователей занимаются в нем регулярно. По результатам обратной связи пациенты позитивно оценивают этот инструмент, отмечают интересные задания, улучшение речи и ускорение работы мозга. Логопеды также говорят о разнообразии заданий, более 20 из них готовы рекомендовать бота пациентам и коллегам.

«Реализация проекта SayMo стала возможной благодаря гранту на обучение от Рыбаков Фонда и поступлению в магистратуру. Магистратура Глобального университета и ШИР МФТИ – это живое образование, которое комбинирует в себе прикладные знания, где преподаватели-практики делятся профессиональными знаниями и инструментами, и софт-навыки, когда профессора бизнес-практики передают свой опыт и помогают выстраивать взаимодействие в командах и сообществах, – сказала автор проекта, студентка Глобального университета Рыбакова и МФТИ Вероника Солошенко. – Идея проекта возникла из реальной истории: взрослый человек с нечеткой речью из-за травмы головы ждал автобус целый час, опасаясь, что его не поймут, если он назовет нужную остановку в маршрутке. Этот случай заставил задуматься о том, как помочь людям, столкнувшимся с нарушениями речи. Так появилась идея создать приложение, которое позволяет заниматься дома, восстанавливать речь после инсульта и травм головы, а главное — возвращаться к полноценной жизни и общению».

Сейчас команда завершает тестирование продукта и готовится к новому этапу. В планах — привлечение инвестиций для усиления команды и создания нового функционала, который позволит пользователям продолжать занятия и достигать большего.

В дальнейшем планируется разработка полноценного приложения с оцифрованными интерактивными материалами для самостоятельных занятий для людей с нарушением речи и их родственников. Помимо этого, у логопедов появится возможность создавать персональные задания на основе существующих материалов.