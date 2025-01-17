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«Авито»: каждый второй россиянин в 2025 г. займется разгрузкой пространства

Аналитики «Авито» узнали, как много россиян в начале года избавляются от лишних вещей дома, как поступают с ненужным и что планируют купить взамен. Выяснилось, что заняться разгрузкой дома планирует почти каждый второй, а 20% это уже сделали. При этом каждая вторая женщина хочет обновить в 2025 г. гардероб, а каждый третий мужчина — купить себе новый гаджет. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В начале года очень полезно избавляться от ненужных вещей, которые накопились в квартире за прошлый год, поэтому у многих это уже традиционный ритуал для января. Так, почти каждый второй (44%) в январе 2025 г. обязательно займется разгрузкой домашнего или рабочего пространства — в основном это входит в планы женщин (50% против 37% мужчин). 20% уже справились с этой задачей, а четверть (24%) будут избавляться от ненужного только если останется время после других дел. Никакой необходимости в этом не видят 12% опрошенных, причем чаще это мужчины (16%) и молодежь (14%).

44% опрошенных ставшие ненужными вещи обычно дарят или отдают близким — так в основном поступают женщины (49%) и респонденты старше 65 лет (50%). Каждый четвертый (28%) продает или отдает ненужное, выкладывая объявления на «Авито» и других онлайн-платформах. Таким способом избавляются от вещей в основном опрошенные 18-44 лет (33%). Также 19% жертвуют лишние вещи в благотворительные организации — чаще это респонденты старше 65 лет (28%). Молодежь 18-24 лет чаще других сдает ненужное в переработку (13%), обменивает на что-то другое (12%), использует для DIY-творчества (10%) или продает на гаражных распродажах (6%).

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Авито

Что касается покупок, запланированных на 2025 г., каждая вторая женщина (48%) хочет обновить гардероб, купив больше одежды и обуви. Также в основном женщины собираются купить мебель для дома (42%) и крупную бытовую технику (27%). Мужчины же планируют купить новый гаджетсмартфон, ноутбук или компьютер — для себя (36%), автомобильные товары (21%) и спортивный инвентарь (12%). При этом 10% опрошенных не планируют покупки совсем.

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техника

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