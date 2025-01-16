«Авито Работа»: вакансий для специалистов без опыта за год стало больше на 22%

Эксперты «Авито Работы» проанализировали, как изменился спрос работодателей на специалистов без опыта и выяснили, что в 2024 г. вакансий для них стало больше на 22% по сравнению с 2023 г. Аналитики изучили, в какие сферы в условиях дефицита кадров работодатели чаще всего привлекали соискателей без опыта, что компании предлагают этим кандидатам и как способствуют профессиональному росту сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Авито.

По данным «Авито Работы», наибольшая доля вакансий для начинающих специалистов в 2024 г. представлена в складской логистике — на этот сегмент пришлась десятая (9,48%) от общего числа вакансий без опыта. Средняя предлагаемая зарплата для соискателей без опыта по сфере составляет 62 355 рублей в месяц при полной занятости.

На втором месте по востребованности находится пищевая промышленность с долей вакансий для специалистов без опыта в 9,11%. В среднем в вакансиях на платформе работодатели предлагают новым сотрудникам 66,4 тыс. руб. ежемесячно.

Замыкает тройку лидеров сфера производства и сельского хозяйства — 7,93% от всех вакансий, не требующих опыта от кандидатов, приходится на этот сегмент. В среднем соискатели без опыта, планирующие работать в промышленности, могут рассчитывать на 63 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день.

«Привлечение сотрудников без опыта становится одним из инструментов решения проблемы нехватки кадров в наиболее дефицитных отраслях. Часто начинающих специалистов приглашают к трудоустройству по востребованным рабочим направлениям: например, много вакансий с соответствующей пометкой размещено для водителей, работников склада, операторов станков, слесарей и монтажников. Таких сотрудников работодатели обучают всем необходимым навыкам прямо на рабочем месте, либо помогают с получением профильного образования», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Анализ вакансий за 2024 г. показывает, что работодатели стали активнее привлекать соискателей без опыта за счет корпоративных бонусов и льгот. Значительно чаще начинающим специалистам стали предлагать ДМС — по сравнению с 2023 г. вакансий с упоминанием возможности страхования стало больше на 56%. Также увеличилось количество объявлений, в которых сотрудникам предлагали зоны отдыха (+19%) и компенсацию питания (+12%).

Работодатели все чаще разрабатывают возможности для внутреннего обучения сотрудников всем необходимым навыкам. Количество вакансий, в которых говорится о возможностях переобучения, в 2024 г. утроилось (+206%) по сравнению с 2023 г.

Особенно заметен этот тренд в сегменте дефицитных рабочих профессий: например, кратно выросло число вакансий для крановщиков, которым за год в 2,8 раза (+175%) чаще предлагали обучение профессии за счет работодателя. При этом начинающие специалисты после прохождения обучения могут рассчитывать на среднюю зарплату в 97,62 тыс. руб. в месяц.

Также выросло число предложений с переобучением для водителей категории С — их стало больше в 2,5 раза (+146%) за год. Соискателям на такой позиции предлагают в среднем около 113,3 тыс. руб. ежемесячно.

Существенно возросла и потребность в электриках — число вакансий с предложением переобучения этой специальности увеличилось более чем в 2,3 раза (+133%) по сравнению с 2023 г. Начинающим специалистам этого профиля работодатели предлагают в среднем около 57,5 тыс. руб. в месяц при полном рабочем дне.