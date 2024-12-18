ИИ-ассистент от «Точки» первым на рынке научился считать долги контрагентов

ИИ-сервис «Ассистент» банка для предпринимателей и предприятий «Точка» поможет предпринимателем узнать объем задолженности от контрагентов. Опция доступна для всех клиентов «Точки». Она позволяет предпринимателю сэкономить до нескольких часов, которые он мог бы потратить на «ручные» подсчеты. Об этом CNews сообщили представители «Точки».

В новом сценарии ИИ-ассистент отвечает на следующие вопросы: сколько мне должен [контрагент] за [период]; какой контрагент мне должен больше за [период].

Ассистент дает ответ на основе анализа выставленных, но не оплаченных счетов в «Точке».

Безопасность передаваемой ассистенту информации гарантируется — «Точка» не передает персональные данные в сторонние сервисы для работы сценария.

Точка ИИ-ассистент от «Точки» первым на рынке научился считать долги контрагентов

«Мы в «Точке» создаем ИИ-технологии, которые помогают предпринимателям решать сложные задачи на простом «человеческом» языке. Например, узнать, сколько денег должен контрагент. В традиционном сценарии предпринимателю нужно открыть список счетов, отфильтровать нужные, вручную суммировать их, не ошибиться. В «Точке» вместо этого достаточно написать ИИ-ассистенту, например, «сколько мне должен ИП Петров за ноябрь?». Умный ИИ отфильтрует неоплаченные счета Петрова за ноябрь, суммаризирует и выдаст нужную цифру. И даже уточнит, сколько счетов на какую сумму уже просрочено. Мы стремимся к тому, чтобы все управление бизнесом для наших клиентов было естественным и удобным», — сказал Михаил Корочкин.

«Точка» запустила «Ассистента» чуть больше года назад — осенью 2023 г. За это время помощник научился следующим опциям: ответы на вопросы про бизнес на основе базы знаний «Точки»; навигация клиента по разделам интернет-банка с инструкциями и ссылками; ответы на вопросы, касающиеся уплаты налогов; открытие депозитов и консультация по ним; выписки из интернет-банка; переводы по СБП; ответы на вопросы про тарифы банка; аналитика по операциям за определенный период.