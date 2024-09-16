Около трети российских компаний не готовы автоматизировать реагирование на киберугрозы

Группа компаний «Гарда» провела экспресс-исследование подходов к реагированию на киберугрозы в российском бизнесе. Опрос 300 представителей российского бизнеса показал, что 42% компаний сталкиваются с кибератаками около раза в год. При этом число тех, кто страдает от них чаще, не сильно отстает – 37%. Однако около трети респондентов не готовы автоматизировать процесс реагирования на угрозы (29%). И лишь 6% опрошенных организовали процессы без необходимости участия специалистов ИБ. Об этом CNews сообщили представители «Гарда».

Больше всего компании страдают от фишинга (почти 80%), DDoS-атак (50%) и атак на основе методов социальной инженерии (45%). Примечательно, что никто из опрошенных не упомянул в числе угроз эксплуатацию уязвимостей в облаке.

Порядка трети опрошенных не хотят использовать средства автоматического реагирования на угрозы, при этом больше половины (65%) респондентов готовы внедрить или уже настроили частично автоматизированные процессы реагирования.

Из популярных инструментов защиты ответственные за ИТ и ИБ в компаниях отметили файерволы (FW/NGFW) – 67%, половина опрошенных внедрили в инфраструктуру WAF. Более 60% респондентов используют системы оркестрации и управления инцидентами (SIEM/SOAR/IRP). Также популярны системы классов IPS/IDS, DLP, сервисы TI.