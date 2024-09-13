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На пути к технологическому суверенитету. Новые российские продукты и решения на Форуме «PRO автоматизацию: Обеспечение технологического суверенитета в АСУ ТП» в Москве

Уход с российского рынка западных производителей ПО и оборудования для АСУ ТП должен был затормозить процесс развития промышленности, но привел к обратному эффекту. Предприятия активно переходят на российские программные и аппаратные продукты для автоматизации, показывая рост эффективности и безопасности производственных процессов.

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Эксперты отрасли поделятся опытом автоматизации крупнейших промышленных объектов и представят новые решения для автоматизации и защиты данных на Форуме «PRO автоматизацию: Обеспечение технологического суверенитета в АСУ ТП». Событие пройдет во вторник, 15 октября, в «Центре событий РБК» в Москве.

К участию в Форуме приглашаются заказчики систем автоматизации, инженеры и руководители департаментов АСУ ТП, представители государства и бизнеса.

В программе мероприятия – Пленарная дискуссия о развитии АСУ ТП в России с участием руководителей промышленных компаний, а также пять отраслевых сессий по актуальным темам:

Автоматизация крупнейших предприятий. Эксперты расскажут об особенностях разработки, внедрения и эксплуатации систем автоматизации на примере уже реализованных проектов.

Оборудование АСУ ТП. Разработчики программно-аппаратных и программно-технических комплексов представят преимущества комплексных решений для автоматизации и поделятся кейсами по их внедрению.

Развитие Альфа платформы. Команда Атомик Софт представит новые функциональные возможности и планы развития своего флагманского продукта, ПО для автоматизации промышленных и гражданских объектов – Альфа платформы.

Расширение функциональности ПО. Инжиниринговые компании расскажут о реализованных на базе Альфа платформы проектах, в которых была необходимость расширить функциональные возможности ПО.

Информационная безопасность АСУ ТП. Специалисты по ИТ-безопасности расскажут о программных и аппаратных решениях для защиты систем автоматизации и производственных данных, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Участники также познакомятся с новыми продуктами и решениями для автоматизации от Инкомсистем, Инконтрол, Positive Technologies, Инфосистемы Джет и ТРЭИ. Выставка пройдет в демо-зоне и будет работать на протяжении всего мероприятия.

Чтобы общение с коллегами было продуктивным, на Форуме также будут работать лаундж-зона и точки для переговоров, а после завершения деловой части мероприятия начнется развлекательная программа с фуршетом.

Участие в Форуме «PRO автоматизацию» – бесплатное, количество мест ограничено. Зарегистрироваться и узнать подробности о программе и спикерах можно на сайте мероприятия.

erid:LjN8KZxXTРекламодатель: Акционерное общество «Атомик Софт»ИНН/ОГРН: 7017373532/1157017005188Сайт: https://automiq.ru/

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