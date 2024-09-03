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В «Ситилинке» стартовали продажи проектора LG CineBeam Q

«Ситилинк» открыл продажи проектора LG CineBeam Q. Новинка отличается компактным и современным дизайном, удобной ручкой для переноски, которая вращается на 360 градусов и может использоваться в качестве подставки, и высоким разрешением проецируемого изображения. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Проектор получил операционную систему WebOS, что позволяет использовать его без подключения внешнего диска или ноутбука, достаточно обеспечить стабильное Wi-Fi соединение и выбрать фильм в интернете.

На задней части модели расположились разъем для питания, кнопка включения и порты HDMI и USD Type-C. В комплекте есть пульт дистанционного управления с быстрым доступом к онлайн-сервисам «Иви», «Кинопоиск» и Okko.

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В «Ситилинке» стартовали продажи проектора LG CineBeam Q

После включения устройство автоматически производит фокусирование и геометрию проекции, что упрощает подготовку к просмотру, а четыре режима позволяют транслировать картинку даже на потолок. Благодаря использованию трехканального RGB-лазера изображение получается ярким и насыщенным даже в условиях недостаточной затемнённости помещения. По данным производителя, срок службы лазера составляет до 20 тыс. часов.

Новинка выполнена в компактном корпусе размером 80х135х135 мм и весом 1,5 килограмма, что в сочетании с возможностью работы от пауэрбанка позволяет устраивать сеансы просмотра в любом месте независимо от электричества. Ручка проектора вращается на 360 градусов и ее можно использовать в качестве подставки, задавая необходимый угол наклона.

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Благодаря встроенному динамику мощностью 3 Вт можно не думать о дополнительном оборудовании, но при желании пользователи могут подключить с помощью Bluetooth внешнюю аудиосистему для создания более глубокого и объемного звучания.

Стоимость проектора LG CineBeam Q на старте продаж составляет 134.9 тыс. руб.

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