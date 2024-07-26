Аналитика МТС: Пермский край стал одним из лидеров страны по количеству отраженных DDoS-атак с начала 2024 года

ПАО «МТС» сообщает о том, что Пермский край стал одним из лидирующих регионов страны по количеству отраженных DDoS-атак в первом полугодии 2024 г. Всего МТС RED, дочерняя компания МТС в сфере кибербезопасности, отразила 15 тыс. 900 DDoS-атак на веб-ресурсы заказчиков за первые шесть месяцев 2024 г. Это в 2,6 раза больше, чем за весь 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Пермский край и другие регионы Поволжья вошли в тройку федеральных округов страны по числу DDoS-атак – в первом полугодии 2024 г. на организации ПФО пришлось 13% атак, совершенных в России. Также лидерами по количеству DDoS-атак стали Центральный и Уральских федеральные округа. Больше всего – 25,7% DDoS-атак – в 2024 г. пришлось на июнь, 18,7% – на май, 16,9% – на март. Самая продолжительная из отраженных DDoS-атак длилась почти 20 часов, от нее защитили компанию промышленной сферы.

При этом наиболее частым объектом DDoS-атак в первом полугодии 2024 г. становились ИТ-компании и телеком – на них было направлено 36,3% всех отраженных атак. На втором месте оказался госсектор (почти 16% атак), на третьем – финансовые организации (14,8% атак). Реже всего (менее 1% случаев) злоумышленники пытались атаковать ресурсы строительных и логистических компаний.

«DDoS-атаки стали серьезной угрозой для бизнеса, которая заключается в отказе работы инфраструктуры бизнеса. Мы видим, что такой вид кибератак используется все чаще и представляет опасность не только для больших предприятий, но и для локальных компаний, которые часто недооценивают возможные последствия. Такие инциденты часто реализуются для прикрытия других, более вредоносных атак на бизнес, а также могут грозить предприятиям финансовыми потерями, репутационным ущербом, а в некоторых случаях и оттоком клиентом. Для того, чтобы обезопасить организацию от подобных рисков важно действовать превентивно и не допускать влияния DDoS-атак на работоспособность систем, используя современные цифровые возможности», – отметила директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.