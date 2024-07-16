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Облачные ресурсы стали главной целью для кибератак

Рынок облачных сервисов постоянно растет, что связано с большой потребностью бизнеса в новых мощностях. При этом стремительное увеличение этой сферы приводит к росту числа киберинцидентов. По данными «Информзащиты», в России нарастает угроза кибератак на бизнес через облачные сервисы, где компании все чаще хранят значимые данные. По прогнозам компании, до конца 2024 г. рост составит 30% относительно конца 2023 г. Сейчас основная динамика атак на облачные сервисы приходится на сферы ритейла (15% инцидентов), финтех (12%) и ИT- и телеком-компании (порядка 10%). Об этом CNews сообщили представители «Информзащиты».

Сфера ИТ-технологий развивается крайне быстрыми темпами, и облачные сервисы не являются исключением. Эксперты оценили рост этого рынка в 44% за 2022 г. и в 34% за 2023 г., а в текущем году предсказывают увеличение примерно на 30%. Стремительный взлет сервисных услуг обусловлен несколькими факторами, главный из которых – цифровизация бизнеса. Этот процесс требует новых мощностей, а получить доступ к ним в короткое время можно за счет облачных сервисов.

Не стоит забывать и о пандемии и санкциях, как драйверах развития облачного рынка. Массовый переход на дистанционную работу в связи с локдауном и другими ограничительными мерами, а также вынужденный отказ от западных технологий дали толчок интенсивному развитию этой сферы.

Олег Лексин, начальник ИТ-службы Fix Price в интервью CNews: В первую очередь ритейлерам не хватает российской ERP-системы
Цифровизация

Однако очевидно, что рост рынка облачных сервисов приведет и к созданию дополнительного пространства для атак на их информационную безопасность. Мировая статистика гласит, что в 2023 г. число связанных с облаками киберинцидентов выросло почти на 200%, а эксперты называют облака – главный целью для атак злоумышленников.

Игроки российского рынка облачных технологий считают обеспечение безопасности своих сервисов главным трендом 2024 г. Среди других они называют импортозамещение и интеграция искусственного интеллекта, при этом очевидно, что эти решения также будут иметь позитивное влияние на защищенность.

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