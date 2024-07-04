Платформа Tantor 4.1 поддерживает мультитенантность

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске новой версии модульной платформы Tantor, предназначенной для администрирования и мониторинга кластеров СУБД PostgreSQL. В релизе 4.1 стал доступен ряд функций, которые сделают работу с базами данных более эффективной, безопасной и удобной. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Теперь платформа поддерживает изоляцию групп рабочих пространств с помощью тенантов – предоставляемых клиентам логических объектов, куда входят вычислительные ресурсы, репозитории и пользователи. В мультитенантной архитектуре каждый тенант имеет свои собственные данные и настройки, но при этом все они используют одни и те же инфраструктуру и программное обеспечение. Это позволяет эффективно управлять ресурсами, упрощать обслуживание системы и в итоге снижать затраты на ее содержание.

Страница с тенантами стала первым экраном, который видят пользователи после авторизации. На ней отображаются названия всех доступных тенантов, количество рабочих пространств, кластеров и экземпляров в каждом из них, общее число оповещений и невыполненных задач.

В меню платформы Tantor можно создавать новые тенанты и просматривать детальную информацию о них, включая списки групп и пользователей, а на странице рабочих пространств появилась вкладка «Экземпляр» со списком всех относящихся к пространствам выбранного тенанта экземпляров и возможностью поиска по FDQN, меткам и ID.

Поддержка работы с тенантами повышает уровень безопасности данных: каждое пространство изолировано от других и защищено от несанкционированного доступа. Администраторы БД могут точно настраивать права доступа для пользователей и групп в рамках каждого тенанта, что обеспечивает более эффективный контроль и упрощает мониторинг инфраструктуры БД. Мультитенантная архитектура позволяет легко масштабировать систему, добавляя новые рабочие пространства и кластеры без влияния на существующие.

В Tantor 4.1 разработчики добавили новые API-методы, относящиеся к работе с метриками, тенантами, агентами и пользователями. Чтобы перейти в интерфейс Swagger и ими воспользоваться, теперь есть опция Swagger API. Эффективное применение API позволяет автоматизировать процессы и интегрировать платформу Tantor с другими системами.

«Новый функционал нашего продукта способен значительно расширить аудиторию и возможности заказчиков. Мультитенантность особенно востребована облачными провайдерами, разработчиками SaaS-сервисов, крупными предприятиями и холдингами с территориально распределенной инфраструктурой. Они могут использовать мультитенантные СУБД для централизованного управления данными. Обновленные API-методы откроют нашим клиентам новые горизонты для увеличения производительности и оптимизации интеграции. Мы стремимся в первую очередь предложить пользователям такие решения, которые позволят им всегда быть на шаг впереди конкурентов», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор компании «Тантор Лабс».