Новая экономика, искусственный интеллект и ускорение доставок: лидеры рынка обсудили будущее в планировании и цепях поставок на конференции в Сколково

23 мая в инновационном центре Сколково прошла единственная в России конференция по планированию в цепях поставок. В ней приняли участие эксперты из «Пятерочки», «Магнита», «Яндекс.Маркет», «Объединенных пивоварен», NielsenIQ, «Юнилевер Русь» и других компаний-лидеров рынка.

Ведущие специалисты из FMCG, Retail, Fresh, E-commerce, Alco, Pharma, Manufacturing, Fashion отраслей обсудили, как вести логистические процессы в нестабильные времена, на что обращать внимание при планировании цепочек и как использовать зарождающиеся тенденции в управлении поставок. В этом году конференцию посетило более 400 человек, проведено около 25 выступлений, практических и кейс-сессий, в которых приняло участие 36 спикеров.

В рамках конференции участники выделили главные тренды следующих лет: продолжающийся рост продаж FMCG-товаров, кооперация компаний, ускорение развития ИИ и повышение доступности технологии, повышение популярности IBP-систем и работы по модели unit-экономики.