Андрей Белевцев и Глеб Никитин подписали меморандум о внедрении искусственного интеллекта на портал «Госуслуги» в Нижегородской области

Правительство Нижегородской области и Сбербанк подписали меморандум о развитии технологий искусственного интеллекта в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходит в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Документ подписали председатель правительства, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

Цель соглашения – внедрение передовых ИИ-технологий Сбербанка в государственные сервисы для повышения качества обслуживания жителей региона.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Передовые ИИ-решения, такие как, например, GigaChat и Kandinsky, все активнее применяются в различных отраслях экономики и социальной сферы для повышения качества жизни людей. Уверен, что ИИ-технологии Сбера повысят удовлетворенность пользователей портала «Госуслуги» Нижегородской области и увеличат скорость получения ими справочной информации».

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области: «Усовершенствование работы портала «Госуслуги» и развитие систем на базе искусственного интеллекта одни из ключевых задач нацпроекта «Цифровая экономика». Подписанный меморандум позволит создать уникальный сервис региона для пользователей с современным онлайн-помощником, который будет использовать большие языковые модели для генерации ответов на вопросы и обращения граждан. Есть планы по другим совместным проектам в научно-исследовательской, инновационной сферах, предполагающим создание передовых технологий и сервисов, которые могут быть использованы на территории Нижегородской области».