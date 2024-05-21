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VK открыла ИТ-хаб в Новосибирске

Новое рабочее пространство компании находится в самом центре города — в коворкинге «Практик» по адресу Депутатская улица, дом 46. В Новосибирске уже работают более 100 сотрудников VK, компания планирует открывать новые позиции для местных специалистов. Об этом CNews сообщили представители VK.

Открытие хаба состоялось в рамках программы VK по развитию ИТ-сообщества в регионах с высоким научно-техническим потенциалом. Программа включает в себя создание региональных хабов, проведение мероприятий для обмена опытом и привлечение на работу сильнейших ИТ-специалистов.

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«Мы продолжаем активно расти и хотим становиться ближе к ИТ-сообществу в регионах. Новосибирск известен научными достижениями, технологиями и талантливыми специалистами, поэтому открытие офиса здесь позволит нам встречаться лично и обмениваться опытом, а также даст еще больше возможностей местным профессионалам работать над масштабными продуктами для миллионов пользователей по всей стране. Наш первый митап будет посвящен бэкенду — в Новосибирске много сильных специалистов этого профиля, а VK имеет разнообразную и уникальную бэкенд-разработку. Нам есть чем поделиться друг с другом», — сказала директор по развитию бренда работодателя VK Елена Богданович.

Помимо офиса в Новосибирске VK открыла ИТ-хабы в Казани и Минске в 2023 г. У компании также есть офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Сочи. Всего в VK работает 15 тыс. сотрудников.

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