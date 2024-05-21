В Москве создали собственную платформу для разработки и внедрения ИИ-моделей

Столичные ИТ-специалисты создали платформу для полного цикла разработки, тестирования и эксплуатации моделей искусственного интеллекта (ИИ). Первые результаты ее работы правительство Москвы представит на ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Система построена на собственных инновациях и компонентах с открытым исходным кодом, поэтому не зависит от сторонних поставщиков программного обеспечения. За несколько месяцев с помощью платформы город разработал и уже начал применять 79 решений на базе искусственного интеллекта. Среди них чат-боты, классификаторы обращений в службу поддержки, сервисы для цифрового двойника столицы и другие продукты», — сказала Наталья Сергунина.

На платформе есть среда для написания кода, обучения и тестирования программ, хранилище данных и шаблонов заданий, база результатов и другие полезные элементы. Об этом CNews сообщили представители аппарата мэра и правительства Москвы.

Благодаря эффективному распределению ресурсов на одной площадке могут одновременно работать сразу несколько команд ИТ-специалистов.

Новый инструмент предоставляет и пространство для экспериментов. Один из компонентов платформы — встроенный алгоритм-модератор MosGPT, который умеет проверять корректность ответов нейросетей на вопросы пользователей. В перспективе это поможет использовать генеративный искусственный интеллект (ИИ, способный создавать оригинальный контент: изображения, видео, музыку, текст и т.д.) в разработке полезных сервисов для Москвы и ее жителей. Например, сейчас тестируются возможности технологии для оптимизации поиска на столичных порталах, усовершенствования чат-ботов и городских помощников.

Сегодня в Москве реализуют больше 80 проектов с применением ИИ. Они используются в самых разных отраслях, включая экономику, транспорт, здравоохранение, городское хозяйство и другие сферы жизни. Формирование цифровой инфраструктуры остается одним из приоритетных направлений развития мегаполиса.