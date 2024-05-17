МТС открывает магистратуру по искусственному интеллекту в Высшей школе экономики

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, открывает магистратуру по искусственному интеллекту в Высшей школе экономики. Цель программы – обучение специалистов в области ИИ и применение новых технологий в бизнесе.

В ходе конференции True Tech Day МТС объявила об открытии в сентябре 2024 года магистратуры по направлению «Исследования и предпринимательство в искусственном интеллекте» на факультете компьютерных наук в ВШЭ. Цель программы – обучение специалистов, которые будут создавать инновационные продукты, используя передовые методы машинного и глубинного обучения. Программа будет включатьбольшие языковые модели, генеративные нейросети, а также инструменты компьютерного зрения и распознавания естественного языка. Финансирование со стороны МТС покрывает 100% стоимости обучения. Прием документов на программу продлится с 19 июня по 25 июля 2024 года.

«Преподавательский состав магистратуры будет состоять из ведущих специалистов факультета компьютерных наук ВШЭ и сотрудников МТС. Эксперты магистратуры поделятся реальными практическими кейсами в области ИИ, принципами работы моделей, расскажут о возможностях и нюансах их применения, укажут на риски, связанные с неправильной или некачественной обработкой данных. Благодаря уникальному сочетанию технических и предпринимательских навыков, выпускники программы смогут успешно реализовывать свои идеи и достигать высоких результатов как в научной, так и в коммерческой сферах», — прокомментировал Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС.

«Сегодня инструменты искусственного интеллекта затрагивают практически все отрасли экономики и являются драйверами цифрового развития страны. Запуск совместной магистерской программы ВШЭ и МТС - это отличная возможность получить востребованную профессию и создать собственный бизнес. Год назад мы открыли базовую кафедру МТС на факультете компьютерных наук, и создание магистратуры - логичное продолжение нашего плодотворного сотрудничества. Мы благодарны компании МТС за поддержку в раскрытии потенциала наших студентов и совместную работу над актуальными проектами в сфере искусственного интеллекта», — прокомментировал Леонид Гохберг, первый проректор НИУ ВШЭ.