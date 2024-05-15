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«T2 Софт» успешно прошла сертификацию совместимости с СУБД Postgres Pro

«T2 Софт», российская компания, занимающаяся разработкой собственного ПО для автоматизации бизнес-процессов и управления предприятием, и Postgres Professional объявили об успешном прохождении сертификации на совместимость и заключении технологического партнерства.

Компания «T2 Cофт», разработчик решений T2Plus, и Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, провели успешное тестирование на совместимость своих продуктов. Подписанные сертификаты подтверждают корректную совместную работу решений T2Plus с СУБД Postgres Pro Enterprise, Postgres Pro Standard и ее сертифицированной редакцией.

Совместный функционал решений T2Plus и СУБД Postgres Pro позволит отечественным компаниям автоматизировать бизнес-процессы и управление предприятием в нефтегазовой отрасли, оборонно-промышленном комплексе, машиностроении и приборостроении, транспорте и логистике, а также электроэнергетике на базе российского софта.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи в предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

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В рамках исследования были проверены и сертифицированы решения T2Plus ERP PRO, «T2Plus Управление Производством PRO» и «T2Plus Управление эффективностью активов PRO». Компании также заключили соглашение о технологическом партнерстве, что позволит раскрыть потенциал отечественных компаний с помощью надёжных и отказоустойчивых отечественных решений. В рамках программы компания «Т2 Софт» помогает развивать компетенцию по продуктам импортозамещающей платформы Т2Plus и оказывает партнёрам комплексную поддержку.

«Укрепление партнёрских связей с ведущими производителями российского ПО и расширение совместимости технологий являются важным направлением нашей партнёрской политики, только объединив усилия, мы сможем помочь заказчикам справиться с теми вызовами, которые сейчас перед ними стоят», — отметила Анна Спиридонова, директор по работе с партнёрами «T2 Софт».

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