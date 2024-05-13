Метапродукт MaxPatrol O2 и PT NGFW: тест на удобство интеграции и функционал

Разработчик и интегратор сервисов и решений в области цифровой безопасности Innostage в преддверии Positive Hack Days проводит серию вебинаров, посвященных продуктам от Positive Technologies: MaxPatrol O2 и PT NGFW. Спикеры расскажут о метапродукте с позиции экспертов по системной интеграции и поделятся результатами комплексного тестирования пилота PT NGFW.

Вебинары «Метапродукт MaxPatrol O2 и NGFW: взгляд интегратора» - возможность углубить знания и получить практические навыки в области защиты информации. Приятный бонус: на каждом вебинаре будет разыграно по 5 билетов в бизнес трек Positive Hack Days 2!

Напомним, сам международный киберфестиваль Positive Hack Days 2 пройдет 23-26 мая в Москве в спортивном комплексе «Лужники». Innostage выступает глобальным партнером PHDays и в рамках мероприятия поделится экспертизой в бизнесовом и техническом треках.

Программа вебинаров разделена на два дня и разбита на тематические блоки: применение метапродукта MaxPatrol O2 и технический разбор ранней версии межсетевого экрана нового поколения PT NGFW.

14 мая на вебинаре «Метапродукт MaxPatrol О2: функции и практическое применение» спикеры Innostage поделятся опытом внедрения и эксплуатации продукта на собственной ИТ-инфраструктуре и в банковском секторе, а также обсудят методологию обеспечения киберустойчивости компании.

Метапродукт автоматизирует процесс обнаружения, предотвращения и расследования атак и может быть развернут на отечественной операционной системе Debian или Astra Linux.

Будут детально рассмотрены такие возможности метапродукта, как выявление активности злоумышленников, автоматизация расследования, генерация и исполнения сценария реагирования, консолидация информации об атаке, оценка достижимости критичных активов и уровня потенциальной опасности. Также разберем атаку на сервер администрирования и синергию с EDR для остановки действий злоумышленника.

16 мая на вебинаре «PT NGFW: Обсуждение результатов тестирования по нагрузке и функционалу» будет представлен комплексный разбор межсетевого экрана PT NGFW от компании Positive Technologies.

Техническая команда Innostage прогнала раннюю версию отечественного межсетевого экрана нового поколения через серию функционально-нагрузочных испытаний, чтобы проверить, отвечает ли он заявленным характеристикам или требует доработки.

Тема крайне актуальна на фоне импортозамещения ПО и дефицита высокоскоростных межсетевых экранов нового поколения, которые рынку «нужны еще вчера».

Участники узнают не только о том, что представляет собой PT NGFW и как будет развиваться, но и какие законодательные требования предъявляются к таким системам Будут разобраны интеграционные аспекты: для регулятора NGFW — это исключительно программно-аппаратный комплекс или допустимо ли встраивать его в ИТ-архитектуру как чисто программное решение. В завершении будет возможность задать свои вопросы и получить развернутые экспертные ответы.

Обучающий материал вебинаров ориентирован на аудиторию со средним и высоким уровнем ИТ/ИБ подготовки и содержит разбор технических кейсов. Он будет полезен руководителям службы информационной безопасности, директорам служб ИБ и ИТ, инженерам и аналитикам ИБ.

Участие бесплатное. Регистрация на каждое мероприятие является обязательной.

14 мая

Метапродукт MaxPatrol О2: функции и практическое применение

Регистрация »»

16 мая

PT NGFW: Обсуждение результатов тестирования по нагрузке и функционалу

Регистрация »»

Регистрируйтесь прямо сейчас и присоединяйтесь к нам на вебинаре!