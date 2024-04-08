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Не ОК, Google: мошенники используют Looker Studio для фишинговых рассылок

Специалисты компании F.A.C.C.T., разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями, зафиксировали использование в России новой мошеннической схемы, позволяющей злоумышленникам отправлять фишинговые ссылки клиентам банков от имени популярного сервиса компании Google.

Впервые об этой проблеме сообщили исследователи из компании Checkpoint в сентябре 2023 г. И вот полгода спустя этот инструмент взяли на вооружение мошенники, работающие по России. Об этом CNews сообщили представители F.A.C.C.T.

Внешне письмо, отправленное злоумышленниками, ничем не отличается от того, что мы привыкли видеть в рассылке, сделанной в сервисе Google Looker Studio — это популярный онлайн-инструмент для преобразования данных в настраиваемые информативные отчеты.

В качестве отправителя письма указано имя пользователя, а в качестве почтового адреса отправителя — looker-studio-noreply@google.com. Конечно, почту отправителя можно легко подделать, и аналитики F.A.C.C.T. уже не раз рассказывали о техниках, позволяющих это сделать. Однако электронная почта имеет механизмы защиты, такие как SPF и DKIM, позволяющие установить подлинность письма.

В данном случае SPF была проверена успешно, а DKIM-подпись google.com подтверждена. Более того, маршрут письма подтверждает, что его первоисточником был именно сервер компании Google.

Все это означает, что письмо действительно было сформировано одним из сервисов компании и не было кем-либо подделано. Однако тема сообщения про выплаты и онлайн-компенсации намекает внимательному пользователю о том, что мы столкнулись с мошенниками. Да, и сама ссылка в тексте данного письма совсем не безобидная. Она ведет на Google-презентацию, содержащую единственный слайд, являющийся ссылкой на мошеннический ресурс, где жертву просят оставить логин и пароль для входа в личный кабинет онлайн-банка. В итоге пользователь может лишиться своих сбережений.

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Разумеется, никакого злого умысла сотрудники международной ИТ-корпорации не преследовали. Все дело в лазейке, которая присутствует в одном из ее продуктов, а именно в Google Looker Studio. Она-то и позволяет злоумышленникам отправить письмо с любым содержимым от имени ИТ-гиганта.

Опасность данной тактики заключается в том, что вендоры информационной безопасности часто доверяют приложениям и сервисам Google и других крупных и именитых компаний, а благодаря уловкам вроде той, которую мы описали сегодня, злоумышленники могут эксплуатировать вполне легитимные сервисы для рассылки фишинга и скама.

***

F.A.С.С.T. (Fight Against Cybercrime Technologies) — российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, поставщик решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. Продукты F.A.С.С.T. входят в Реестр Отечественного ПО.

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