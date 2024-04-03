ДОМ.РФ разработал ТИМ-решение для строительства панельных домов

ДОМ.РФ разработал решение в сфере технологий информационного моделирования (ТИМ) для панельного домостроения. Оно было применено компанией «Бетотек Застройщик» в рамках услуги «ТИМ-консалтинг», позволив застройщику значительно повысить эффективность строительства.

ТИМ-консалтинг от ДОМ.РФ реализуется в несколько этапов. На первом специалисты проводят аудит бизнес-процессов застройщика, его регламентов и механизмов управления проектами. Далее следует проработка наиболее подходящих решений по внедрению ТИМ, разрабатывается методология технического обеспечения, проводится обучение сотрудников.

Подготовленные решения позволят застройщику повысить скорость внесения изменений в проект на 60%, сократить ошибки проектирования на 80%, а также организовать взаимодействие между проектным отделом, службой генподрядчика, заводом и другими участниками в единой информационной среде.

«Наши собственные разработки в части ПО для ТИМ применимы для разных форматов многоквартирного строительства и реализуются с учетом бизнес-процессов компании. Универсальными являются и продукт Цифровой контроль строительства, и система обучения в Цифровой академии ДОМ.РФ. Комплексный подход ДОМ.РФ позволяет соблюсти все законодательные требования и осуществить последовательный и эффективный переход застройщиков на ТИМ в отведенные законом сроки», – прокомментировал управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Комплексный подход ДОМ.РФ позволяет соблюсти все законодательные требования и осуществить последовательный и эффективный переход застройщиков на ТИМ в отведенные законом сроки

Эксперты ДОМ.РФ проанализировали бизнес-процессы застройщика, его структуру, регламенты, ПО, оборудование и сформировали наиболее подходящие сценарии применения ТИМ с учетом специфики панельного домостроения и наличия в группе компаний собственного проектного отдела и завода железобетонных изделий.

Затем были проработаны решения по переходу на ТИМ, требования к методологии, техническому обеспечению, обучению сотрудников и взаимодействию с подрядчиками, а также обозначены сроки, стоимость и метрики эффективности перехода на цифровые технологии у застройщика.

«Мы плавно движемся по пути цифровизации нашей компании: уже внедрена система, обеспечивающая планирование и управление бизнес-процессами строительной организации. Мы рассчитываем, что переход на ТИМ позволит компании более эффективно справиться с ростом объема строительства и приобрести дополнительные конкурентные преимущества на рынке. Мы также видим перспективу повышения качества наших продуктов при переходе на цифровые технологии в своей деятельности», – отметил генеральный директор «Бетотек Застройщик» Марк Родиков.

В ближайшее время планируется запуск пилотного проекта с использованием информационного моделирования при строительстве жилого здания в Челябинске.