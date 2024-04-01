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Благодаря Сбербанку задержан лидер ОПГ, занимавшейся неправомерным оборотом банковских карт

Сбербанк помог пресечь деятельность преступной группы, участники которой организовали типографию по выпуску поддельных киргизских ID-паспортов для оформления по ним банковских карт. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

По заявлению банка ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Благодаря совместной работе сотрудников Сбербанка и органов внутренних дел была установлена личность и местонахождение преступника.

В результате организатор преступления (гражданин России) был арестован. У него изъято более 700 поддельных ID-паспортов граждан Республики Киргизии, оборудование для их изготовления, деньги, средства связи, банковские карты и многое другое. Ведется следствие, сотрудники банка помогают правоохранителям установить все эпизоды противоправной деятельности ОПГ.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Уже не первый раз наше тесное взаимодействие с органами внутренних дел способствует ликвидации организованной преступности. На этот раз мы пресекли деятельность преступной группы, выпускавшей поддельные ID-паспорта граждан Республики Киргизия для получения по ним банковских карт. Платежные средства могли в дальнейшем использоваться злоумышленниками для организации мошеннических схем в отношении российских граждан. Уже понятно, что задержанный действовал в промышленных масштабах, и сейчас мы продолжаем оказывать правоохранительным органам максимальное содействие, чтобы выявить все детали совершенных преступлений».

Евгений Поликарпов, «МегаФон ПроБизнес»: О настоящем и будущем интернета вещей в России
Телеком

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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