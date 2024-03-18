Весенний конгресс Университетского консорциума исследователей больших данных соберет на своей площадке более 70 университетов из стран СНГ. Открыта регистрация

31 мая 2024 года в рамках награждения лауреатов международной университетской Премией в области ИИ и больших данных «Гравитация-2024» пройдет весенний конгресс Университетского Консорциума исследователей больших данных.

Площадка: Президентская академия (РАНХиГС, г. Москва, проспект Вернадского, д.82)

Деловая программа Конгресса состоит из тематических секций, в рамках которых команды университетов и представители технологичных компаний представят практики и кейсы в области больших данных и искусственного интеллекта по различным отраслям экономики, включая проекты, номинированные на Премию.

Секция «Искусственный интеллект и государство» : обсудим практику применения больших данных и развитие искусственного интеллекта в государственном управлении, экономике и других областях.

: обсудим практику применения больших данных и развитие искусственного интеллекта в государственном управлении, экономике и других областях. Секция «Искусственный интеллект и общество» : направлена на рассмотрение этических вопросов в работе с данными и искусственным интеллектом, инновационные подходы и их влияние на общество.

: направлена на рассмотрение этических вопросов в работе с данными и искусственным интеллектом, инновационные подходы и их влияние на общество. Секция «Искусственный интеллект и человек»: связана с вопросами безопасности применения искусственного интеллекта, дополнительными возможностями в повседневной жизни и повышение эффективности работы в различных отраслях.

Возможные форматы участия:

Презентация кейса в одной из секций Конгресса. Прием заявок до 15.04.2024 г.

Выступление официальным партнером Премии* (генеральный партнер, партнер направления, партнер номинации). Партнерам предусмотрены преференции на участие в мероприятии.

Подача проекта на участие в Премии*. Прием заявок до 15.04.2024 г.

Регистрация участников и подача заявок: https://gravitation.ai/

Сотрудничество: rnb@opendata.university.

*Справочно:

Международная университетская Премия в области ИИ и больших данных «Гравитация-2024» учреждена для выявления и популяризации проектов и разработок в области искусственного интеллекта и больших данных в странах СНГ.

Среди номинаций – прорывные научные исследования и разработки, развитие алгоритмов и программных решений в области ИИ и больших данных, инновации в образовательном процессе и подготовке кадров и другие.

Участвовать могут команды вузов и технологических компаний – разработчики отечественных ИТ-решений. Организаторами выступают Томский государственный университет, Президентская академия и Ассоциация «Университетский консорциум исследователей больших данных».

Первая церемония награждения Премией «Гравитация» прошла в июне 2023г. На Премию было подано 130 заявок. Из них 37 заявок от компаний, 80 от российских университетов, 9 от зарубежных университетов, среди которых – Казахстан, Киргизия, Узбекистан. Победители и лауреаты получили награды в 9 номинациях, включая денежные призы от партнеров Премии.