Производитель интерьерной керамики Cersanit перешел на отечественную CRM-систему за семь месяцев

ИT-интегратор «Первый Бит» завершил проект импортозамещения CRM-системы для «Керамик Солюшнс Рус», производителя керамики и керамогранита под брендами Cersanit, Meissen Keramik и Mito. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Штат компании насчитывает более 1,6 тыс. сотрудников в 55 городах России и ближнего зарубежья. «Керамик Солюшнс Рус» использовала в работе зарубежную CRM-систему. Однако не так давно разработчик ушел с российского рынка, что поставило под угрозу эффективное функционирование компании.

Руководство «Керамик Солюшнс Рус» обратилось к ИT-интегратору «Первый Бит», чтобы его специалисты помогли в сжатые сроки провести импортозамещение и перенести весь используемый функционал и интеграции в отечественную программу.

Специалисты «Первого Бита» предложили реализовать проект при помощи лицензии отечественной платформы «1С-Битрикс24. Энтерпрайз» на одну тыс. рабочих мест.

За семь месяцев работы команда внедрения стандартизировала существующие бизнес-процессы компании и реализовала их в системе «Битрикс24», а также интегрировала CRM с ERP-системой, инструментами сквозной аналитики и другими используемыми в «Керамик Солюшнс Рус» решениями.

Директор по продажам «Керамик Солюшнс Рус» Владимир Беляев сказал, что благодаря ИT-интегратору «Первый Бит» процессы компании оказались успешно перенесены на отечественную платформу «Битрикс24».

«Специалисты смогли организовать одновременную работу сотрудников с большим количеством сделок различной сложности. Также “Первый Бит” настроил для нас систему аналитических отчетов, доступную онлайн — за счет нее повысилось качество управленческих решений», – сказал Владимир Беляев, директор по продажам «Керамик Солюшнс Рус».

«Для нас проект стал в какой-то мере вызовом – жесткие сроки, внушительный объем интеграций. Одними из самых сложных задач стали автоматизация процесса заказа материальных активов с отслеживанием этапов выполнения и создание инструментов контроля за перемещением региональных представителей для оценки эффективности работы персонала», — сказала руководитель отдела web-проектов компании «Первый Бит» Ольга Медведкова.

В результате внедрения у «Керамик Солюшнс Рус» появилось единое рабочее пространство на безопасной отечественной платформе. Директор по продажам Владимир Беляев заявил, что команда разработки «Первый Бит» смогла не только воссоздать весь нужный функционал из «ведущей мировой CRM-системы», но и улучшить наглядность и простоту подачи данных, предназначенных для руководства и менеджмента.

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Керамик Солюшнс Рус — российский производитель керамической плитки и керамогранита, а также санитарной керамики. Продукция, выпускаемая под брендами Cersanit, Meissen Keramik и Mito, производится на трех современных технологичных заводах в Подмосковье и Самарской области. На автоматизированных и экологичных предприятиях работают более 1,6 тыс. сотрудников.

«Первый Бит» — интегратор ИT-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в 9 странах мира. У «Первого Бита» более 300 тыс. постоянных клиентов с разными видами деятельности, разного масштаба — от небольших компаний до крупных корпораций. В стеке ИT-решений — более 70 вендоров. В команде — более 7,7 тыс. специалистов.