Разделы

|

«Гравитон» разработал матплату «Инга» для линейки новых ПК

Производитель вычислительной техники «Гравитон» разработал новую материнскую плату «Инга́» с поддержкой процессоров Intel Core 12 и 13 поколений. Новинка включена в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Старт производства ПК на новой матплате — в первом квартале 2024 г.

Материнская плата «Инга» формата mATX построена на чипсете Intel H610, который хорошо зарекомендовал себя в компьютерах среднего ценового сегмента. Плата оснащена широким набором видеовыходов, поддерживает стандарт USB 3.2 Gen2.

На базе новой матплаты «Гравитон» проектирует новые модели настольных компьютеров — это перспективные модели Д32И и Д52И в корпусах форм-фактора SFF и Mini Tower соответственно.

Применение материнской платы «Инга» позволит оснастить настольные ПК процессорами Intel Core 13 поколения. Ранее в модельной линейке «Гравитон» этими процессорами были оснащены только моноблоки.

inga.jpg

«Наша компания уделяет особое внимание актуализации и развитию портфеля своей продукции. Мы планируем дополнить модельную линейку новыми компьютерами на процессорах Intel Core 12 и 13 поколения. Новая материнская плата «Инга» поможет сформировать конкурентное предложение и представить рынку передовые устройства с подтвержденным российским происхождением», — сказал Сергей Кочепасов, директор по продукции «Гравитон».

Что «под капотом»? Как провайдеры BaaS-услуг внедряют отечественные решения
Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как подготовиться к сложному интеграционному проекту в субъекте КИИ

Новейшие процессоры AMD работают на полную мощность всего несколько минут, а потом снижают тактовую частоту

10 простых шагов: как искать ИТ-специалистов?

В МФТИ создан терминал космической лазерной связи

Александр Шойтов, замглавы Минцифры в интервью CNews: К 2025 году появятся российские стандарты постквантовой криптографии

Сбербанк выпустил новое приложение для iPhone вопреки санкциям

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2024 году

Самые недооцененные кухонные гаджеты: выбор ZOOM

Обзор робота-пылесоса Dreame DreameBot L20 Ultra: универсальная станция космической чистоты

Показать еще

Наука

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды

Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века?

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?
Показать еще