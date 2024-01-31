«Гравитон» разработал матплату «Инга» для линейки новых ПК

Производитель вычислительной техники «Гравитон» разработал новую материнскую плату «Инга́» с поддержкой процессоров Intel Core 12 и 13 поколений. Новинка включена в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Старт производства ПК на новой матплате — в первом квартале 2024 г.

Материнская плата «Инга» формата mATX построена на чипсете Intel H610, который хорошо зарекомендовал себя в компьютерах среднего ценового сегмента. Плата оснащена широким набором видеовыходов, поддерживает стандарт USB 3.2 Gen2.

На базе новой матплаты «Гравитон» проектирует новые модели настольных компьютеров — это перспективные модели Д32И и Д52И в корпусах форм-фактора SFF и Mini Tower соответственно.

Применение материнской платы «Инга» позволит оснастить настольные ПК процессорами Intel Core 13 поколения. Ранее в модельной линейке «Гравитон» этими процессорами были оснащены только моноблоки.

«Наша компания уделяет особое внимание актуализации и развитию портфеля своей продукции. Мы планируем дополнить модельную линейку новыми компьютерами на процессорах Intel Core 12 и 13 поколения. Новая материнская плата «Инга» поможет сформировать конкурентное предложение и представить рынку передовые устройства с подтвержденным российским происхождением», — сказал Сергей Кочепасов, директор по продукции «Гравитон».