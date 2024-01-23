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билайн запускает продвинутую защиту от несанкционированной замены SIM-карты

Мобильный оператор предлагает своим клиентам подключить дополнительную защиту от несанкционированной замены SIM. Это бесплатно. Такая защита поможет избежать риска взлома банковских приложений, соцсетей и мессенджеров.

В случае, если злоумышленники попытаются заменить вашу SIM, например, воспользовавшись поддельными документами, билайн отправит на подтвержденный вами e-mail одноразовый код. Без этого кода заменить карту не получится.

Если у злоумышленника нет доступа к вашей почте, заявка на замену SIM останется в статусе «в ожидании». Тогда для завершения процедуры потребуется дополнительный документ, например водительское удостоверение или СНИЛС, которого у злоумышленника, наверняка, уже не окажется. При этом вы сразу же получите SMS от билайна о попытке замены вашей SIM и сможете своевременно отреагировать на потенциальные мошеннические действия.

Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент билайна по розничному бизнесу пояснила: «Почти каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с кибермошенничеством. Мы в билайне видим своей миссией искоренить это явление в собственной зоне ответственности — в телекоме. Защита от несанкционированной замены SIM-карты — еще один шаг в работе по обеспечению безопасности наших клиентов. Мы продолжим разрабатывать и внедрять новые сервисы и функции, направленные на повышение вашего комфорта и спокойствия».

Защита от несанкционированной замены SIM уже доступна для всех b2c-клиентов билайна: она активируется в мобильном приложении оператора, в разделе «Услуги» — «Безопасность». Подключение защиты займет всего 30 секунд. Для корпоративных клиентов компании услуга станет доступной в ближайшее время.

Учитывая, что пользователи мобильной связи достаточно редко меняют SIM-карту, в среднем раз в 5-7 лет, билайн рекомендует подключить защиту для максимизации своей безопасности, особенно во время поездок за границу или в командировках.

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erid:LatgBbygL

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