Севергазбанк защитился от мошенников с помощью антифрод-системы Smart Engines

Севергазбанк усилил систему информационной безопасности и устранил возможности мошеннических действий с использованием поддельных паспортов. Минимизировать риск мошенничества банку помогла российская система распознавания и проверки подлинности удостоверяющих документов, разработанная компанией Smart Engines. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Программно-аппаратный комплекс на базе технологий Smart Engines предназначен для мгновенного сканирования и распознавания паспорта России, заграничного паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, СТС, ПТС и других документов. Применяемые в ПО сверхлегкие нейронные сети позволяют извлекать из документа данные за одну-две секунды и обнаруживают признаки подделки.

Идентификационный комплекс Smart Engines функционирует во внутреннем информационном контуре Акционерного общества «Севергазбанк». Система не передает изображения с данными клиентов в сторонние сервисы или третьим лицам. ПО Smart Engines целиком разработано в России и включено в реестр российских программ.

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«Мы интегрировали систему Smart Engines в 2022 г., выбрав оптимальное решение на рынке. По итогам эксплуатации мы заметили высокую эффективность комплекса. Решение Smart Engines в полной мере обеспечило защиту от мошеннических действий с поддельными документами», – сказали представители банка.

«Надежная защита денежных средств – это обязательное требование к банку и определяющий фактор его выбора клиентом. Мы гордимся тем, что наша система обеспечивает высокий уровень безопасности в Севергазбанке и планируем расширять сотрудничество в сфере предотвращения попыток мошенничества», — сказал генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.