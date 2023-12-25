Разделы

Бизнес Телеком
|

билайн запускает новый способ оплаты совместно с сервисом «Подели»

В интернет-магазине билайна стала доступна услуга оплаты товаров по частям с сервисом «Подели» — проектом Альфа-Банка. Теперь клиенты могут разделить стоимость своей покупки на четыре равных платежа и вносить их раз в две недели.

Преимущества сервиса для клиентов билайна — никаких комиссий и переплат, простое и быстрое оформление, а для оплаты можно использовать любую карту любого российского банка. С «Подели» можно купить смартфоны, умные часы, наушники и другие гаджеты и аксессуары.

«Мы в билайне всегда стремимся предоставить нашим клиентам не только высококачественные продукты и услуги, но и максимально удобные и выгодные условия их приобретения. Запуск оплаты по частям отражает нашу приверженность этим ценностям. Теперь клиенты билайна могут легко и без дополнительных финансовых затрат приобретать в моменте те товары, о покупке которых они давно задумывались, но откладывали», — прокомментировал нововведение директор по развитию нетелеком продуктов и цифровых сервисов билайна Иван Савкин.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

erid:LatgC7dv4

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На IVA Day 2023 эксперты обсудили импортозамещение в области ВКС

Российские пираты озолотились. Из-за санкций их доходы выросли в разы, они теперь миллиардеры. Опрос

Мобильный офис для медпредставителей: SberCRM помог автоматизировать бизнес-процессы фармкомпании

Правительство России вложит миллиарды в сферу БПЛА

Вадим Петросян, ITFB Group: Интеллектуальные системы позволяют банкам сокращать стоимость процесса обработки документов на 80%

В России введут в магазинах обязательный минимум отечественной электроники. Перечень в разработке. Опрос

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Где бесплатно слушать новогоднюю музыку и смотреть праздничные фильмы и передачи

Новогодние подарки для всей семьи: идеи от BQ

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты для детей

Показать еще

Наука

Под северной частью Атлантики обнаружен кратер от удара астероида, который мог уничтожить динозавров

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света
Показать еще