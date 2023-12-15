Трудности найма, демографический кризис и удаленка — бизнес рассказал про кадровые итоги 2023 года

Служба исследований hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провела опрос среди работодателей из ключевых сфер бизнеса и выяснила, с какими итогами они провожают 2023 г. Опрос проводился среди 529 российских компаний с 7 по 30 ноября 2023 г.

Главной проблемой для большинства работодателей (71%) в уходящем году стал поиск и найм сотрудников. Чаще всего с этим сталкивались компании из сфер FMCG (79%), добычи и переработки ископаемых (77%) и HoReCa (77%). Среди ИТ-компаний только 56% столкнулись с этой проблемой. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Кроме того, более трети (37%) всех работодателей отметили увеличение текучести кадров, а еще 30% — спад уровня лояльности персонала. Три из четырех компаний заявили, что в 2023 г. увеличились сроки найма: 70% заметили существенное увеличение сроков на 6-10 дней, 5% – на 2-5 дней. А у каждой десятой компании (15%) сроки найма остались на уровне прошлых лет.

Российские руководители рассказали, какие внешние причины связаны с дефицитом кадров. 62% считают, что на это влияют события, произошедшие вследствие геополитической напряженности, 52% — отсутствие профильных специалистов с требуемыми навыками под задачи бизнеса, а 46% — проблемы с демографией. Интересно, что проблему демографии наиболее остро ощущают представители отрасли добыча и переработки ископаемых (58%). А на недостаточный приток внешних мигрантов пожаловались только 10% всех опрошенных компаний.

Для минимизации влияния внешних факторов на кадровую политику, работодатели готовы увеличить бюджет на ФОТ (54%), фокусно работать над удержанием сотрудников (51%) и обеспечивать гибкие условия труда, в том числе предлагать удаленную работу (45%). А об устранении всех видов дискриминации при найме задумываются только 12% компаний.

Негативное влияние событий 2023 г. на бизнес отметили 72% респондентов — это на 5% больше, чем в 2022 г. При этом, каждый четвертый работодатель отмечает, что 2023 г. сильнее повлиял на бизнес, чем 2022 г. Каждый четвертый CEO (26%) отмечает позитивное влияние событий 2022-23 гг. на свой бизнес.

Несмотря на сложности с привлечением сотрудников, у каждой второй компании в 2023 г. увеличилась численность персонала. Наибольшее расширение штата произошло в компаниях ИТ сектора (64%), машиностроения (63%) и финансов (59%).

Работодатели также поделились, каких бизнес-успехов они достигли в 2023 г. Так, большинство из них (61%) повысили зарплаты сотрудникам в 2023 г. Особенно это характерно для компаний из сфер ритейла (78%), HoReCa (77%) и FMCG (65%). Более трети (39%) добились улучшения условий труда для работников. Также почти половина (46%) отметили, что работали стабильно в течение года.

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Помимо этого, среди успехов в уходящем году бизнес отметил повышение квалификации сотрудников (35%), разработку/обновление систем мотивации персонала (32%), расширение клиентской базы (27%), увеличение выручки (27%), а каждый четвертый — улучшил отзывы о своей компании.

Больше половины (68%) компаний увеличили зарплаты работникам. Чаще всего рост зарплат был у сотрудников из сфер машиностроения (82%), добыча ископаемых (72%) и строительства (70%). Меньше всего зарплаты повышали работодатели из ИТ-сектора — 44%.

В основном в 2023 г. не было сокращения штата: только 18% компаний частично столкнулись с этим. При этом почти в каждой четвертой (25%) ИТ-компании и финансовой организации были в течение года случаи выборочного сокращения сотрудников (менее 10% от общей численности).

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