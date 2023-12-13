Компания «МСБ — микрофонные системы Баюн» представила комплекс акустического обнаружения БПЛА «МСБ — дрон детектор»

Комплекс «МСБ — дрон детектор» предназначен для повышения безопасности объектов критически важной инфраструктуры и охраны протяженных периметров. «МСБ — дрон детектор» обнаруживает БПЛА и предупреждает соответствующие службы для дальнейшего реагирования и применения средств защиты. Об этом CNews сообщили представители МСБ.

Акустическое обнаружение дронов очень надежно, так как ни один летательный аппарат не летит бесшумно. Такой метод обнаружение БПЛА может оказаться наиболее эффективным для защиты границ и протяженных объектов, создавая практически непробиваемый «забор от дронов» при условии размещения на достаточном удалении от охраняемых объектов, для обеспечения возможности своевременного реагирования средств активной защиты.



Преимуществом акустического детектирования является то, что в отличие от систем радиочастотного и оптического контроля, комплекс может определять объекты по акустическим сигналам от дронов летящих в режиме радиомолчания, даже когда радары и камеры не могут это сделать, особенно объекты, которые малозаметны для оптики, летящие на низкой высоте и обладающие малой эффективной площадью рассеяния.

Комплекс «МСБ — дрон детектор» может эффективно дополнять уже применяемые методы обнаружения и заполнить пробелы в любой традиционной системе борьбы с беспилотниками.

Первый опытный экземпляр микрофонного комплекса с применением нейросетевой обработки, основанным на сравнении звуковых отпечатков характерных для конкретных типов летательных аппаратов был разработан и испытан компанией в феврале 2023 г.

В настоящий момент компания представляет два варианта автоматизированного комплекса: одноканальный портативный вариант комплекса для защиты направления с мгновенным уведомлением на устройстве и стационарный многоканальный комплекс, представляющих собой сеть автономных маячков для защиты протяженного периметра.

Комплекс имеет несколько инновационных решений. Акустический датчик представляет собой 64-х элементный микрофонный массив с экстремальными техническими характеристиками, в частности низкий уровень собственных шумов 4 дБА, подавление акустических помех от 10 дБ до 40 дБ в зависимости от принимаемых частот и низкое энергопотребление системы, что позволяет длительное время работать автономно. Кроме того, комплекс не требует больших вычислительных мощностей и позволяет создать сеть автономных маячком для защиты протяженного периметра. Непрерывная автоматическая идентификация и классификация звуковых событий с применением нейросетевой обработки и сравнения звуковых отпечатков из базы данных происходит непосредственно на устройстве с блоком обработки, что позволяет сократить время реагирования служб безопасности.

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Дальность детектирования БПЛА до 100 – 1000 м. Источники сильного звукового сигнала, например летательные аппараты с ДВС могут обнаруживаться на расстоянии нескольких километров.

Комплекс «МСБ — дрон детектор» стал одним из финалистов Технологического конкурса «Беспилотники», организованного Агентством инновации г. Москвы в июне 2023 г.

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Компания МСБ занимается разработкой и производством направленных микрофонов для систем аудио и видеорегистрации, автоматизированых программно-аппаратных комплексов распознавания звуков (event detection) и речи (ASR).