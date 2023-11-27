Топ-менеджеры обсудят будущее AI на Business Code Conference
В четверг, 30 ноября 2023 г. специалисты МТС Exolve вместе с экспертами в области AI проведут конференцию о возможностях AI и помогут разобраться в том, как внедрить новые решения в свои бизнес-процессы.
Гости вечера изучат процессы создания AI и практические кейсы с использованием AI-технологий. Спикеры конференции объяснят феномен популярности искусственного интеллекта и факторы роста подобных технологий в Китае.
Мероприятие откроют первый вице-президент МТС Инесса Галактионова и директор MTC Exolve Рамиль Биккужин.
Топ-менеджеры и руководители компаний оценят темпы развития AI-компаний России и скачок технологических и AI-компаний в Китае, все возможности и ограничения.
Среди спикеров:
- Александр Крайнов, директор по развитию технологий ИИ «Яндекса»
- Герман Клименко, экс-советник Президента России по вопросам, связанным с интернетом и электронными технологиями
- Алексей Маслов, востоковед, доктор исторических наук
Подробнее о конференции можно узнать на сайте платформы.■ erid:2SDnjf2YSDWРекламодатель: АО «МТТ»ИНН/ОГРН: 7705017253/1027739006261