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Эксперт AUXO рассказал, как выбрать оптимальное российское ИТ-решение на CNews Forum 2023

Руководитель направления LowCode&CRM компании AUXO Михаил Лобанов поделился опытом, как выбрать и внедрить российские ИТ-решения исходя из потребностей компании.

Он выделил несколько важных этапов: определение подходов к выбору решения, выбор подходов к сбору и концептуализации информации, соблюдение сроков продолжительности аудита.

Также Михаил Лобанов рассказал об успешных проектах трансформации ИТ-ландшафта для крупнейших производственных компаний, реализованных AUXO.

AUXO – надежный партнер на пути к вашему цифровому будущему. Более 30 лет мы предоставляем комплексные решения в области консалтинга, системной интеграции, управляемых сервисов и аутсорсинга бизнес-процессов, облачных вычислений для всех отраслей в России.

Специалисты международного уровня работают в офисах компании в Москве, Воронеже и Краснодаре, а также удаленно на территории России и стран СНГ. Миссия AUXO строится вокруг основных приоритетов: Клиенты, Развитие и Личность. Компания вносит вклад в ускорение перехода общества к цифровому будущему, в том числе через поддержку этих приоритетов.

Мы ценим опыт работы в международной структуре Atos, однако наша деятельность продолжается в рамках российской компании AUXO.

Мы сохранили наш опыт, экспертизу и сотрудников. Изменения, безусловно, необходимы, но наши ключевые принципы работы останутся прежними. Российская организация, ранее входившая в глобальную структуру Atos, сохраняет свои существующие обязательства перед сотрудниками, клиентами, партнерами, и продолжает оказывать услуги.

erid:2SDnjdZbbe8Рекламодатель: ООО «Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез»ИНН/ОГРН: 7725707142/1107746892868Сайт: https://auxo-it.ru/

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