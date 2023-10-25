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«Сбер» создал лабораторию дизайна

«Сбер» создал лабораторию, которая займётся разработкой решений в различных областях дизайна — промышленного, коммуникационного, цифрового, архитектурного, интерьерного и других, а также формированием программ дизайн-образования в России.

Развитие лаборатории будет способствовать созданию в нашей стране уникальных прототипов и идей для будущего развития технологий и эстетики окружающей среды, обеспечивая конкурентоспособность российского бизнеса.

Лабораторию дизайна «Сбера» в должности управляющего директора возглавил Владимир Пирожков, эксперт в области промышленного дизайна, который ранее руководил подразделениями дизайна в компаниях Citroёn и Toyota.

Среди его знаковых российских проектов участие в создании самолёта Sukhoi Superjet 100, дизайн факелов для зимней Олимпиады в Сочи, дизайн интерьера нового космического корабля «Орел» и центра прототипирования НИТУ МИСИС.

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Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, сказал: «Дизайн и инновации начинаются с внимания к человеку, умения почувствовать, что для него важно. Перед нашей новой лабораторией дизайна стоит ответственная задача — сделать гармоничнее жизнь людей, которые взаимодействуют со «Сбером». Желаю Владимиру и команде успехов!».

На сегодняшний день в организационной структуре «Сбера» также функционируют лаборатория по искусственному интеллекту, лаборатория блокчейн, лаборатория робототехники, лаборатория виртуальной и дополненной реальности, лаборатория нейронаук и поведения человека и другие.

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