«От персонала зависит 80% выручки»: сеть Stardogs повысила эффективность кассиров с помощью ИИ

Компания Stardogs, поделилась результатами внедрения российской системы контроля и управления персоналом SteadyControl. Рост эффективности кассиров позволил кратно повысить уровень сервиса, на 5% увеличить стоимость горячего блюда и компенсировать сезонные падения выручек. Об этом CNews сообщили представители SteadyControl.

В сети стрит-фуда Stardogs на торговой точке работает один сотрудник в смену, который отвечает за все процессы – от кухни до сервиса и кассы. Чтобы управлять сотнями кассиров на местах, компания использовала традиционные подходы: личные проверки точек, работу с отзывами и тайных покупателей. По словам топ-менеджмента, инструменты были лишены объективности и теряли эффективность, как только сотрудники понимали, что перед ними аудитор. Чтобы обеспечить рост бизнеса и успех франчайзи, в конце марта 2023 г. сеть начала тестировать внедрение искусственного интеллекта в управление торговыми точками. Как отметили в Stardogs, именно трансформация процессов обслуживания гостей позволила преодолеть стагнацию выручек и найти основу для новых управленческих решений.

Для повышения качества работы кассиров компания внедрила на всех корпоративных точках российскую систему контроля и управления персоналом SteadyControl. Разработка ежедневно собирает данные о работе сотрудников через камеры, микрофоны и внутренние ПО, а алгоритм SteadyControl автоматически анализирует работу и соблюдение стандартов. Среди технологий системы – искусственный интеллект, нейросети, речевая аналитика и независимый экспертный центр, обученный по стандартам клиентов. Меньше чем за три месяца работы Stardogs смогли довести до идеала трудовую и кассовую дисциплину, повысить качество обслуживания в киосках и помочь кассирам освоить активные продажи.

«80% выручки в общепите приносят именно сотрудники, поэтому рост соблюдения стандартов кассирами напрямую отразился на выручке. Со SteadyControl мы повысили соблюдение активных продаж на 25%. Понимая, что качество работы изучается, кассиры начали предлагать максимальный размер хот-дога, топинги и напитки, а также отрабатывать стоп-лист. Это уже позволило повысить лояльность гостей и на 5% прирасти в стоимости горячего блюда», — сказал Кирилл Пиногорский, заместитель операционного директора Stardogs.

После интеграции системы с кассовым ПО Stardogs изучили покупательское поведение гостей. Как показала финансовая аналитика сервиса, в основе которой лежат сотни тысяч обезличенных диалогов и реакций гостей на предложения сотрудников, 40% покупателей соглашаются на дополнительную начинку в хот-дог, а 32% — добавить к заказу напиток. Открытием для топ-менеджмента стало 99% согласие гостей на предложение максимальной порции. Рост эффективности кассиров позволил сети сохранять объёмы продаж даже в условиях сезонного падения спроса – так, в июле 2023 г. точка компенсировала падение продаж за счёт выручки от дополнительных продаж напитков во время обслуживания.

«В компании есть сотрудники, которые работают более 20 лет. Мы ценим персонал и стремимся поддерживать здоровые отношения в команде, но при этом чётко осознаём, какая ответственность лежит на каждом кассире. Решение от SteadyControl не только находит нарушения, но и подсвечивает сильные стороны сотрудника, а кассиров защищает от необъективности и потребительского терроризма. Привязав мотивацию к показателям в SteadyControl, мы добились справедливой и обоснованной оплаты труда. Как и с любым нововведением, нам пришлось вовлекать сотрудников и доносить до них ценность системы. Но мне очень важно, что спустя несколько месяцев даже категорично настроенные кассиры включились в работу и освоили новую технологию», — сказала Ирина Пронина, руководитель центра обучения Stardogs.

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SteadyControl — система контроля и управления персоналом. Она объединила практики менеджмента, искусственный интеллект и технологии аудио- и видеоаналитики в едином решении.