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AUXO представит экспертный взгляд на цифровую трансформацию России на форуме СNews 2023

1 ноября 2023 года в Москве пройдет форум CNews «Информационные технологии завтра», посвященный ключевым аспектам цифровой трансформации в России. Он соберет ведущих экспертов и представителей бизнеса, чтобы обсудить результаты 2023 года, а также влияние событий 2022-2023 годов на динамику цифровой трансформации, экономический эффект этого процесса и множество других актуальных тем. CNews – крупнейшее издание в сфере корпоративных информационных технологий в России и странах СНГ.

В числе из участников форума будет Михаил Лобанов, руководитель направления LowCode & CRM компании AUXO.

Михаил выступит в секции «Цифровая трансформация» и поделится своими экспертными знаниями и опытом в рамках презентации «Выбор оптимального российского ИТ-решения». В рамках выступления он поднимет вопрос о процессе выбора и внедрения ИТ-решения, а также к чему стоит готовиться компаниям, решившим пройти по пути цифровой трансформации.

AUXO является одним из крупнейших ИТ-интеграторов на современном рынке. Компания работает на территории Российской Федерации более 30 лет и входит в реестр аккредитованных ИТ-компаний. Клиенты AUXO – компании международного и федерального уровня. Опыт работы в международной структуре подчеркивает высокий уровень экспертизы компании, которая не ограничивается одной областью, а включает несколько направлений: разработка цифровых решений, развитие и эксплуатация ИТ-инфраструктуры и телекоммуникаций, поддержка цифрового рабочего места, телекоммуникационные решения.

erid:Kra245srSРекламодатель: ООО «Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез»ИНН/ОГРН: 7725707142/1107746892868Сайт: https://auxo-it.ru/

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