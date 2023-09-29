Зампред ВТБ назвал развитие цифровых ассистентов драйвером цифровизации финтеха

Финансовая индустрия движется в сторону гиперперсонализации, конвергенции различных технологий и нативного взаимодействия с клиентом. Об этом на XX Международном банковском форуме рассказал заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик. Он уверен: новые цифровые инструменты позволят совершить рывок в развитии рынка финансовых технологий.

Такими инструментами могут стать рекомендательные системы, проходящие стадию своего активного развития, чат-боты, интерактивно имитирующие человеческое общение, а также виртуальные инфлюенсеры — 3D-визуализация цифровых ассистентов, вступающих в диалог. Последние, по мнению Вадима Кулика, в сфере финтеха будут становиться все более умными и нативными с точки зрения контакта с клинтом. А банки вступят в конкуренцию, предлагая все более продвинутых цифровых помощников.

«По сути, остается только соединить все эти компоненты, и в перспективе вы сможете купить себе такого электронного ассистента, который сможет давать вам советы — открой вклад на выгодных условиях, переведи деньги маме, используй свои остатки на счете и т.д. При этом все взаимодействие идет на простом языке. И это не какой-то скачок вперед, а достаточно близкое будущее», — рассказал Вадим Кулик в ходе своего выступления.

Развивая мысль о будущем финтеха, он также отметил, что в перспективе, в ответ на технологические санкции, могут возникнуть финтех-компании, предоставляющие клиентам доступ в мобильные банковские приложения на единой площадке.

«Это потенциальный рынок, который может возникнуть. И на этом рынке могут появиться мультибанковские советники. Что для клиентов окажется более интересным, чем ассистенты, которые сейчас выпускают банки для продвижения своих собственных продуктов. Такой мультибанковский советник уже сможет говорить — вот там выгоднее депозит, пока идет акция, платежи проводи вот в этом банке, а еще можешь получить баллы и бонусы вот в том банке, если приобретешь страховку и т.д.», — комментирует Кулик.

Таким образом, программы лояльности и финансовые советы станут намного более клиентоориентированными. И начнется борьба между компаниями, чьи советники умнее, функциональнее и полезнее клиенту. Зампред ВТБ подчеркнул, что это — перспектива ближайших пяти лет. А первые мультибанковские советники могут появится на рынке в течение следующего года.