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Компания «Киберсклад» создала нового робота для автоматизации складских операций

Отечественный разработчик «Киберсклад» представил свое новое решение для автоматизации складских операций — инновационного робота-кладовщика. Роботизированное устройство представляет важный этап в процессе автоматизации складских помещений. Процесс приобретает все большее значение в связи с развитием интернет-коммерции в России и цифровизации сопутствующей инфраструктуры.

Для обеспечения точных действий робота в промышленных помещениях «Киберсклад» разработал автоматизированную систему управления, которая позволяет роботу перемещаться в пределах склада с использованием заранее подготовленных алгоритмов.

Особое внимание уделено специализированной автономной системе управления роботом. Заказчик выбирает конкретное помещение, в котором будет действовать робот, после чего специалисты «Киберсклада» производят оцифровку территории и обучают робота оптимальным маршрутам перемещения внутри заданного периметра. Некоторые производственные помещения уже имеют специальные маршруты для складского транспорта, и именно на основе этих маршрутов строится оптимальный путь для робота-кладовщика.

Максимальная грузоподъемность одного робота составляет до 100 кг, что расширяет перечень грузов, которые он способен перевозить (паллеты, короба, готовые изделия).

Робот оборудован компьютерным зрением и датчикам, аналогичными тем, что используются у роботов-пылесосов. Эти функции позволяют избегать столкновений с подвижными объектами и людьми. В случае, если на пути робота возникает помеха, он способен анализировать ситуацию, принимать решение о необходимости объезда или ожидания. Робот также может свободно перемещаться рядом с другими роботами без риска повреждений благодаря своему компьютерному зрению, которое строит 3D-карту окружающей среды.

Технический директор «Киберсклада» Владимир Соколенко подчеркнул, что робот был специально настроен на работу только при наличии освещения. Это решение обусловлено требованиями безопасности на производстве. Соколенко подчеркнул, что наличие света на складе важно, и робот не будет функционировать в темных условиях. Такой подход обеспечивает безопасность и предотвращает потенциальные конфликты с работниками складов.

Одна из ключевых функций робота-кладовщика — транспортировка. Для каждого производства создаются специальные оснастки (стеллажи), которые могут различаться в зависимости от потребностей конкретного производства. Робот предназначен для внутрискладской и производственной логистики. На данный момент он ориентирован на легкую промышленность, в частности, на производства, связанные с шитьем.

Размер инвестиций в проект — 20 млн руб.

Пилотное внедрение робота согласовано и уже производится на предприятии «Исток пром» — производственном предприятии по пошиву корпоративной одежды и средств индивидуальной защиты. Робот будет внедрен на новом складском цехе «Исток пром» в городе Иваново, который составляет 1500 кв. метров. Устройство запрограммировано выполнять задачи транспортировки рулонов ткани, раскроя и заготовок.

Стоимость системы и ее внедрения обошлась на первом заказе 5-7 млн руб.

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