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Приложение «Яндекс с Алисой» покажет родителям, где находится их ребёнок

Подписчики «Яндекс плюса» теперь могут в любой момент узнать, где сейчас их дети. Местонахождение ребенка можно увидеть на карте в приложении «Яндекс с Алисой». Для этого достаточно подключить опцию «Плюс детям» и новую функцию «Где ты?». Новая возможность доступна для детских устройств с Android, но скоро появится и в версии приложения для iOS. Родители увидят геопозицию и с iOS-, и с Android-гаджетов.

«Практически все родители хотят знать, где находятся их дети. Наши исследования показали, что смартфон есть у каждого второго ребёнка в возрасте от 3 до 6 лет и у 80% детей в возрасте от 7 до 10 лет. В то же время, у «Яндекс плюса» уже более 23 млн подписчиков. Именно поэтому мы включили «Где ты?» в детскую опцию «Плюса» и открыли возможность бесплатного тестирования функции в начале учебного года. Она даст родителям чуть больше спокойствия, а детям — больше свободы», — сказала Татьяна Умряева, руководитель сервисов для детей и родителей «Яндекса».

С помощью «Где ты?» родители не только увидят местонахождение детского устройства на карте, но и смогут создать список мест, которые ребёнок посещает регулярно. Например, с адресами родственников, учебных заведений и кружков. Как только ребёнок окажется в одном из них или покинет его, приложение отправит уведомление.

Если заряд батареи телефона ребёнка опустился ниже 20%, приложение предупредит об этом родителей. Для экономии энергии используется технология географического зонирования. Пока ребёнок находится в одном из мест, где бывает регулярно, приложение реже запрашивает данные спутников и беспроводных сетей для уточнения геолокации.

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Облака

В зонах, где GPS-связь ограничена, местонахождение детских гаджетов определяется с помощью технологии LBS — по координатам ближайших базовых станций мобильных операторов и Wi-Fi. В крупных городах точность такого метода позиционирования варьируется в пределах 50–200 метров.

Функция «Где ты?» включается на родительском устройстве в приложении «Яндекс с Алисой». Затем настройку нужно продолжить на детском устройстве. Необходимо, чтобы ребёнок был авторизован в приложении с входящего в ту же семейную группу детского аккаунта. Также понадобится разрешение на постоянный доступ к получению геопозиции и разрешение на запуск в фоновом режиме. После настройки функции ребёнок получает уведомление о том, что приложение отправляет локацию родителям.

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