Проверяйте подлинность товаров в приложении «Госуслуги»

Больше не стоит переживать о подлинности товаров, которые вы покупаете. Теперь в магазине с помощью приложения «Госуслуги» можно узнать срок годности, название производителя, вес или объем продукта, а также посмотреть фотографию товара для сравнения. Для этого нужно отсканировать специальный знак на упаковке, нажав на кнопку «Госкан» в приложении «Госуслуги». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Как это работает

С 2019 г. в России действует система национальной маркировки товаров «Честный знак». Для этого на упаковке размещают специальный графический символ, похожий на QR-код, в котором зашифрованы основные сведения о товаре и информация о сертификатах.

Как считать код «Честного знака» в приложении

Откройте приложение «Госуслуги». Нажмите на надпись «Госкан» в правом верхнем углу экрана.

Если приложение попросит предоставить доступ к камере — разрешите, это нужно для сканирования, Наведите камеру на код «Честного знака» и получите информацию о товаре

Что покажет сканирование

В зависимости от результатов сканирования приложение покажет один из трех статусов:

– зеленый — все в порядке.

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– серый — товар продан. Если вы его не покупали, или есть другие несоответствия в описании, можно сообщить о нарушении в приложении «Честный знак».

– красный — товар не прошел проверку на подлинность, или система выявила другие нарушения, например, истек срок годности.

Какие товары можно проверить

лекарства, молочную продукцию, воду, обувь, шубы и верхнюю одежду, табак, товары легкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетную воду, БАДы, антисептики и кресла-коляски, шины и покрышки, скоро — алкоголь.

Если на товаре из списка нет специальной маркировки, пожаловаться на это можно в приложении «Честный знак», которое устанавливается отдельно.