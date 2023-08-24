Разделы

Бизнес Кадры
|

Более 10 тыс. специалистов обучат в Федеральном центре беспилотных авиасистем к 2027 году

Индустриальный парк «Руднево» стал базовой площадкой для Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС), где будут развивать отрасль и готовить специалистов. Планируется, что к 2027 г. здесь обучат 10 тыс. человек. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Владислав Овчинский.

Город работает над формированием полноценной научно-производственной экосистемы отрасли беспилотной авиации, которая обеспечит полный цикл: от разработки до испытаний и серийного выпуска различных видов беспилотной техники. Также особое внимание уделят подготовке кадров для работы в этом направлении.

Есть ли жизнь в российской виртуализации ЦОДов и облаков?
Маркет

«На базе Федерального центра БАС организуют учебно-методический центр, где будут готовить высококвалифицированных специалистов, в том числе операторский и технический персонал, и формировать кадровый резерв для проектирования беспилотников. Там также откроют высокотехнологичный колледж беспилотной авиации – филиал колледжа имени Н. Н. Годовикова, который сможет ежегодно выпускать не менее 350 специалистов отрасли БАС. Планируется, что до конца 2027 г. в рамках ФЦ БАС обучат до 10 тыс. человек», – сказал Владислав Овчинский.

Кроме того, существенный вклад в формирование и реализацию эффективной технологической и кадровой политики в сфере беспилотной авиации внесет центр компетенций «Беспилотные авиационные системы» МГТУ имени Н. Э. Баумана, который недавно начали формировать в «Руднево». Университет располагает научно-техническими заделами и образовательными программами и сможет организовать опережающую подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих компетенциями для создания перспективных образцов БАС.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экс-директор по маркетингу «Ланита» погиб с дочерью и племянником

Российских чиновников будет нанимать искусственный интеллект. До старта эксперимента остались считанные дни

Крупный ИТ-специалист из Фонда соцстрахования отправлен в тюрьму

Вице-президента ИТ-компании посадили после пропажи миллиардов, выделенных на банковскую инфраструктуру

Во время экскурсии в Москве пропал экс-директор по маркетингу «Ланита». Его дочь и племянник погибли

Заработки сотрудников-релокантов «Авито» упадут, а несогласных уволят. Зарплаты в валюте грозят компании миллиардными убытками

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

9 гаджетов для домашних заготовок: выбор ZOOM

Сделано в России: российские ноутбуки, которые можно купить сейчас

Изучаем иностранные языки: приложения для всей семьи

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о нейтронах

Астрофизики обнаружили суперпузыри, управляемые квазарами — они могут участвовать в создании галактик

Что означает гигантский петроглиф, спрятанный подо мхом в Швеции?
Показать еще