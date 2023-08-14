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Базя, Пинг и Пуш сделают первые 3 месяца домашнего интернета с кинотеатром и цифровым ТВ бесплатными

Пользователи флагманского решения билайна — Тарифа UP — могут подключить домашний интернет и билайн тв, и не платить за первые 3 месяца их использования. Для этого нужно выбрать в своем тарифе одного из помощников билайна — пчелу Базю, дракона Пинга или кота Пуша — дальше апперы уже сделают все за вас.

Специальное предложение «3 месяца бесплатно» автоматически активируется у всех клиентов последней версии Тарифа UP при первом подключении домашнего интернета в период действия акции — до 31 октября 2023 г. На этом все, дополнительно клиенту ничего активировать не нужно.

Управление всеми подключенными услугами всегда у вас под рукой — в мобильном приложении. Это не только удобно, но и выгодно — мобильная связь, домашний интернет и цифровое ТВ в Тарифе UP стоят дешевле в сравнении с подключением услуг по отдельности.

И важно не забывать, что билайн тв — это полноценный стриминговый онлайн-кинотеатр, который работает на всех современных, цифровых платформах (Android TV\Smart TV\смартфонах планшетах и десктоп версиях). Внутри билайн тв вас ждет разнообразный контент для всех членов вашей семьи: фильмы, сериалы, мультфильмы и, конечно, ТВ-каналы.

Реклама: beeline.ru

Токен: LatgBYhZf

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